Cătălina Isopescu, cea mai frumoasă fată din lume

Cătălina Isopescu a fost unul dintre primele modele de mare calibru ale României, cu o carieră impresionantă în anii ’90, atunci când a lucrat în Munchen și Milano. Fiica cunoscutului om de televiziune Emanuel Isopescu a încetat din viață pe 8 aprilie, la vârsta de 49 de ani. Tatăl ei a decedat în luna septembrie a anului trecut.

Vestea decesului Cătălinei Isopescu a venit de la partenerul acesteia, actorul Oltin Hurezeanu, cunoscut drept primul român care a câștigat „Vrei să fii miliardar”, dar și din postura de concurent la emisiunea-concurs Exatlon. „Ain’t no sunshine when she’s gone”, a scris acesta.

Și Ioana Isopescu, sora Cătălinei Isopescu, a transmis un mesaj pe rețelele sociale curând după: „The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021″.

Decesul ei a fost deplâns de apropiați pe conturile de Facebook. „Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer. Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Am văzut-o în diferite show-uri de modă. Am avut bucuria să lucrăm împreună, eu eram în echipa de producție a unui show electrizant, puternic, Jar, al Janinei Sârbu, show care a avut loc în Sala Tronului din Palatul Regal, ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă”, a scris jurnalista Irina Ionescu Homoriceanu.

Cătălina Isopescu a marcat moda anilor ’90 în România, nu doar prin cariera ei de model, ci și prin faptul că a lucrat la organizarea primelor ediții Elite Model Look în România, câștigat în 1995 de Andreea Raicu, și ulterior de alte persoane care au utilizat rampa de lansare pe care le-o oferea prestigiosul concurs. Și redactorul-șef ELLE România, Roxana Voloșeniuc, și-a început cariera în modă cu ajutorul ei, participând și câștigând competiția Look of the Year.

Însă cariera ei începuse cu ani în urmă, când avea doar 18 ani și ar fi vizitat redacția Vogue Germania, după ce ar fi văzut numele publicației scris pe o clădire. A primit de acolo îndrumare către felurite agenții de modele, iar în primă fază a lucrat cu Louisa Models, realizând câteva cataloage și reclame. S-a mutat apoi la Munich Models, iar noua agentă a sfătuit-o să își încerce norocul la Milano. Acolo a lucrat, cu agenția Elite, atât pentru defilări pe catwalk cât și ca model de showroom, și a pozat pentru cataloage și editoriale în reviste de modă, colaborând cu brand-uri precum Armani, Mariella Burani, Alberta Ferretti, Moschino Cheap & Chic.

În România, Cătălina Isopescu a devenit în 1993 protagonista unuia dintre primele videoclipuri realizate în țară, pentru piesa „Seducție”, a trupei Direcția 5.

S-a căsătorit cu fotograful german Thomas Elsner, alături de care a avut un fiu, Arthur.

După ce a renunțat la modă, implicit și la organizarea competiției Look of the Year, Cătălina Isopescu s-a reorientat către publicitate, fondând în 2000 agenția CAP, alături de Costin Popescu. Celebrul ei tată obișnuia să spună: „Cătălina nu a reușit fiindcă e fiica lui Emanuel Isopescu, ci pentru că a vrut ea.”

Citește și:

13 tineri designeri de urmărit în 2021

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro