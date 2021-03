Ispite beauty de martie – cele mai irezistibile lansări cosmetice ale lunii

Luna martie vine la pachet cu foarte multe noutăți de beauty. Îți propunem să încerci cele mai performante formule de îngrijire și să testezi parfumurile speciale ale primăverii.

Noi formule avansate pentru îngrijirea tenului sunt aici ca să dea startul sezonului de primăvară. Încearcă-le și vei vedea curând și rezultatele! Nici un alt sezon nu este atât de generos ca primăvara în materie de lansări de produse cosmetice. Ți-am pregătit o selecție care să te ajute să faci cele mai bune alegeri.

Buze seducătoare

Rouge Allure Laque, noua lansare în domeniul machiajului a celebrului brand Chanel, este un ruj lichid intens pigmentat, care conferă buzelor un luciu vibrant și o culoare intensă, ce rezistă până la 12 ore. Disponibil într-o largă varietate de nuanțe, Rouge Allure Laque are o textură delicată și cremoasă, ușor de aplicat, rezistentă la transfer și intens hidratantă, astfel încât buzele tale vor arăta impecabil de dimineața până seara.

#GOODTOBEBAD

Carolina Herrera ne invită să descoperim cea mai îndrăzneață interpretare a parfumului Good Girl: Very Good Girl. Această apă de parfum florală este presărată cu note de fructe precum licii, coacăze roșii, încununate cu trandafir, vetiver și vanilie. Celebrul stiletto Good Girl are acum un nou ambalaj, o sticlă lăcuită în roșu pe interior, culoare-simbol a casei Herrera.

CBD Power

Paula’s Choice lansează două produse pe bază de canabidiol, care luptă împotriva semnelor îmbătrânirii. Laptele-tratament CBD Skin Transformative Treatment Milk are 98% ingrediente naturale, estompează semnele îmbătrânirii, calmează, reduce sensibilitatea și roșeața, în timp ce uleiul CBD Oil + Retinol ameliorează liniile fine și imperfecțiunile minore.

Fitness facial

Dispozitivul BEAR de la FOREO asigură cinci rutine care ajută la tonifierea feței, pentru a avea un ten tânăr și conturat. Rutina „Total Facial Knockout” de patru minute, care ajută pomeții, fruntea, gâtul și linia maxilarului, este preprogramată prin intermediul aplicației FOREO For You, iar alte patru funcții sunt disponibile pentru a fi utilizate manual împreună cu dispozitivul. Disponibil în magazinele Douglas și pe www.foreo.com.

Acțiune antirid

YSL Pure Shots Night Reboot Serum este un ser bifazic exfoliant blând, infuzat cu flori de cactus din Maroc și cu acid glicolic. Această formulă reduce apariția semnelor de oboseală, pentru o piele mai netedă, mai curată și cu aspect sănătos. În plus, reactivează procesul de regenerare a pielii și combate apariția ridurilor. Trebuie agitat bine înainte de folosire și aplicat numai seara.

Spring vibe

Noua apă de toaletă BOSS ALIVE, creată de parfumierii Marie Salamagne și Honorine Blanc, combină note florale și lemnoase pentru un regal al simțurilor. Notele de top de măr copt, mandarină zemoasă, lămâie și magnolie sunt puse în valoare de acordurile de mijloc de iasomie de Sambac, trandafir și magnolie, iar la bază regăsim salvie, lemn de santal și de cedru.

Sweet kiss

Ne plac rujurile rezistente și culorile puternice, iar Lip Stain Ardell Beauty Forever Kissable, disponibil pe Xpertbeauty.ro, se numără deja printre preferatele noastre. Pe lângă varietatea generoasă de nuanțe, există numeroase motive care te vor convinge să-l încerci: conține pigment pur, accentuează conturul buzelor, este ușor de aplicat și rezistă la transfer pe toată durata zilei.

Pentru un scalp sănătos

Gama Keune Derma Sensitive dedicată îngrijirii scalpului sensibil și/sau alergic se îmbogățește cu trei noi produse, și anume gelul cremă Derma Peeling, care exfoliază delicat, revitalizează și curăță scalpul, balsamul de păr Keune Derma Sensitive și masca pentru păr Keune Derma Sensitive. Produsele din gamă nu conțin parabeni, alcool, coloranți artificiali și substanțe cu potențial alergen; și sunt testate și aprobate dermatologic.

Note florale

La Vie est Belle Soleil Cristal, noua apă de parfum Lancôme, este o compoziție florală perfectă pentru zilele de primăvară. Notele de vârf sunt cele de ulei de bergamotă, mandarină și ulei de piper roz, în inima parfumului regăsim absolut de iasomie Sambac, de floare de portocal, esență de Ylang-Ylang și acord de nucă de cocos, iar notele de bază sunt de iris, ulei de patchouli și infuzie de vanilie Bourbon Premium.

Nails mania

Pasionatele de frumusețe știu cât de importantă este o manichiură impecabilă. Acum poți obține chiar la tine acasă rezultatul de la salon, cu Miracle Gel de la Sally Hansen, singurul lac de unghii tip gel care nu necesită folosirea unei lămpi UV. Ai la dispoziție o largă varietate de nuanțe dintre care poți alege, iar rezultatul te va încânta: până la 14 zile de culoare și strălucire intensă.

Efect de lifting

Guerlain Eye R Repair Serum este un produs dedicat îngrijirii zonei ochilor, cu 94% ingrediente de origine naturală, care conferă un efect de lifting, hidratează intens pielea, netezește ridurile, reduce aspectul cearcănelor și oferă luminozitate. Formula sa pe bază de miere de albină neagră și lăptișor de matcă exclusiv Guerlain stimulează procesul de auto-reparare a pielii, de la suprafață până în profunzime.

Puterea plantelor

Noua gamă IMMU a brand-ului de skincare MÁDARA folosește plante tradițional tămăduitoare pentru a întări bariera protectoare a pielii. Balsamul de buze are o formulă cu extract de molid cu efect antibacterian, ce oferă o protecție suplimentară împotriva factorilor externi nocivi, și uleiuri naturale combinate cu unt de Shea, care calmează și hidratează buzele uscate sau crăpate. Disponibil pe miobio.ro.

Buchet floral

Prin noul parfum Armani / Privé Cuir Zerzura, Giorgio Armani recreează atmosfera enigmatică a oazei mistice Zerzura. Notele de top de ulei de mandarină, frunze de violete și un buchet floral prețios se contopesc cu un trio oriental cald, cu acorduri de piele, ulei nobil de cedru și infuzie de vanilie de Bourbon. Disponibil în Armani Boutique din București și parfumeriile Douglas.

Hidratare intensă

Setul The Body Shop CBD Skin Soothing Kit conține două produse care te vor ajuta să ai tenul frumos și intens hidratat. Uleiul facial CBD Restoring Facial Oil ajută la refacerea tenului deshidratat, stresat, în timp ce crema CBD Replenishing Moisture Cream calmează instantaneu zonele uscate ale pielii și o hidratează intens.

Ten fără cusur

Givenchy a lansat Prisme Libre Skin-Caring Glow, un fond de ten hibrid care duce machiajul pe noi culmi datorită formulei sale inovatoare, care îmbină cele mai bune elemente din machiaj şi skincare, având până la 97% ingrediente de origine naturală. Creează un efect transparent și uniform, în timp ce sporeşte luminozitatea tenului, îmbunătăţeşte nivelul de hidratare şi calitatea generală a pielii.

Fix it!

The POREfessional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray de la Benefit Cosmetics formează o peliculă microfină care fixează machiajul și estompează porii. Formula sa pe bază de apă include ingrediente ce dispersează lumina și reduc vizibil luciul tenului. În plus, nu conține alcool, este waterproof, rezistent la transfer și are un efect de matifiere instantaneu. Disponibil exclusiv în magazinele Sephora.

Inovație japoneză

Sensai Essence Day Veil îmbină proprietățile unui tratament antiaging cu protecția eficientă împotriva razelor UV, pentru ca tenul tău să fie protejat, strălucitor și chiar întinerit pe toată durata zilei. Formula este îmbogățită cu Koishimaru Silk Royal, un ingredient ce asigură pielii o hidratare intensă, protejând-o împotriva factorilor dăunători de mediu, și cu complexul Hyalo-Mainte, care menține nivelul optim de acid hialuronic din piele.

Tropical vibe

Goldfield & Banks, cunoscutul brand de parfumerie de nișă, ne îmbie simțurile în această primăvară cu o nouă creație olfactivă unisex, inspirată de arborii de citrice din Australia. Este vorba despre parfumul Bohemian Lime, care se deschide prin notele înviorătoare de lime australian și coriandru, pentru ca mai apoi să răzbată acordurile puternice de vetiver, lemn de cedru și lemn de santal. Parfumul este disponibil exclusiv în ROSA MUNDI Parfums D’Auteur.

Hidratare optimă

Ne plac seturile cadou, mai ales atunci când conțin toate produsele de care avem nevoie pentru un ritual de îngrijire complet. Setul PAYOT Hydra24+ conține crema hidratantă Hydra 24+ Glacée, un tratament de zi pentru pielea normală și uscată, infuzia hidratantă Hydra 24+ Essence, ideală pentru tenul deshidratat, și cremă de ochi roll-on Hydra 24+ Regard Glaçon, pentru zona delicată a conturului ochilor. Setul este disponibil pe www.expertcosmetics.ro.

De încercat și de adorat

Apă de parfum Musc Noir for Her, Narciso Rodriguez, 100 ml, 607 lei

Apă de parfum Phloem, Jorum Studio, 30 ml, 410 lei (exclusiv în ROSA MUNDI Parfums d’Auteur)

Peeling facial OIL-TO-MILK SCRUB, MÁDARA, 35 lei (disponibil pe miobio.ro)

Toner serum Fat Water Pore-Refining Toner Serum, Fenty Skin, 123 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Gel exfoliant pentru ten Magic Scrub, IEHANA, 100 lei

Loțiune contra hiperpigmentărilor post-acnee Vitamin C Dark Spot Brightening Lotion, bye bye. Blemish, 49 lei (disponibilă pe xpertbeauty.ro)

Tratament hidratant cu acid hialuronic Hyaluronic Acid Aquagel Moisturizing Lifting, Collistar, 234 lei

Loțiune pentru fermitatea tenului LE LIFT Firming Smoothing Lotion, Chanel, 369 lei

Bază de machiaj Luminizing Primer, Gerovital Beauty, 27,13 lei

Mascara Divine Lashes, Max Factor, 72,7 lei

Gloss de buze Oh My Gloss Plump, Rimmel London, 25 lei

Corector Touche Éclat High Cover, YSL Beauty, 240 lei

Paletă de farduri de pleoape 5 Colours Couture Eyeshadow Palette, DIOR, 305 lei

Pudră liberă pentru ten Prisme Libre Loose Powder, Givenchy, 257 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Cremă-gel pentru corp Rose Pompon, Goutal Paris,385 lei (în Madison Perfumery)

Apă de parfum LA BELLE Le Parfum, Jean Paul Gaultier, 100 ml, 642 lei

Apă de parfum ROUGE, Comme des Garçons, 100 ml, 700 lei (în Madison Perfumery)

Paletă de farduri de pleoape That’s My Jam Mini Eyeshadow Palette, Too Faced, 150 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Ser tratament pentru regenerarea și creșterea sprâncenelor iBrows Elixir, 158 lei (disponibil pe www.ibrows.ro)

