13 tineri designeri de urmărit în 2021

Astfel, printre nenumărate nume, mai vechi sau mai noi, câțiva designeri tineri și extrem de talentați și-au făcut remarcată prezența, uimind o industrie întreagă prin creațiile lor inovatoare.

CHOPOVA LOWENA

Absolvente ale Central Saint Martins, Emma Chopova și Laura Lowena au pus bazele brand-lui lor în anul 2017, iar de atunci creatoarele de origine bulgară s-au făcut remarcate pentru măiestria prin care îmbină tradiția și folclorul cu modernitatea, dar și materialele vintage cu pielea, cu elemente sport și cu accente punk.

MINJU KIM

Câștigătoarea primei serii a emisiunii Next in Fashion găzduită de Netflix, coreeanca Minju Kim are o estetică distinctă și este o maestră a combinațiilor de culori vibrante, a imprimeurilor îndrăznețe și a volumelor care aduc aminte de hanbok, costumul tradițional coreean.

SUPRIYA LELE

Fiică de medici de origine indiană, stabiliți în West Midlands, creațiile lui Lele explorează nuanțele culturii asiatice britanice și dress-code-ul anglo-indian. Sursa principală de inspirație o reprezintă drapajele senzuale ale sari-urilor tradiționale și fotografiile de stradă din India.

KENNETH IZE

Născut și crescut la Viena într-o familie tradițională nigeriană, Ize este un designer care a avut întotdeauna o legătură puternică cu rădăcinile sale, brand-ul său omonim dedicându-se păstrării patrimoniului cultural al Nigeriei cu ajutorul unei rețele de artizani textili din Kwara, Kogi și Lagos.

PETAR PETROV

De origine bulgară, Petar Petrov este un designer născut în Ucraina și crescut la Viena, care și-a perfecționat arta sub îndrumarea lui Raf Simons și Viktor & Rolf. Astfel, este un mare iubitor al textilelor rafinate și al croielilor impecabile, iar estetica sa modernă (dar totuși clasică) se situează la granița între masculin și feminin.

KIKA VARGAS

Absolventă a School of the Art Institute of Chicago & Fashion Design, Vargas și-a fondat brand-ul cu același nume în 2011. Piesele sale, realizate în Columbia din țesături și materiale locale provenite din întreaga lume, au întotdeauna forme sculpturale deosebite, rezultate dintr-un joc ingenios de proporții și volume.

ROBERT WUN

Născut în Hong Kong, Robert Wun este directorul de creație și fondatorul casei cu același nume ale cărei piese atât îndrăznețe, abstracte, au devenit cu rapiditate un simbol al exagerării. Iar datorită abilităților sale tehnice, formelor arhitecturale pe care le creează și pasiunii sale pentru natură a fost comparat chiar cu Alexander McQueen și Josep Font.

THEBE MAGUGU

Designerul în vârstă de 26 de ani, originar din Kimberley, Africa de Sud, este cunoscut pentru stilul său contemporan și pentru colaborările cu furnizori locali. Și-a lansat brand-ul de îmbrăcăminte pentru femei în 2016, după ce a studiat design de modă, fotografie și media la LISOF School of Fashion din Johannesburg.

CHRISTOPHER JOHN ROGERS

Recent absolvent al Savannah College of Art and Design, Rogers a atras în ultima perioadă atenția datorită manierei sale îndrăznețe de a folosi nuanțe puternice, dar și datorită siluetelor sale supradimensionate. Colecțiile lui dramatice sunt definite de culori neon, fuste voluminoase, umeri largi, strălucire și tocuri înalte.

BEVZA

Creat de designer-ul de origine ucraineană Svitlana Bevza în 2006, brand-ul s-a făcut remarcat pentru simplitatea creațiilor rafinate și minimaliste care, concentrate pe țesături prețioase și croiuri perfecte, reflectă o eleganță relaxată și atemporală.

ÁERON

Cu sediul în Budapesta și fondat de Eszter Áron, Áeron este un brand de îmbrăcăminte pentru femei axat pe calitate, pe inovație și pe eleganță effortless. Creațiile sale au la bază linii curate, siluete simple și construcții bine gândite, care spun toate o poveste despre feminitate și senzualitate.

J.KIM

Influențată în mare parte de cultura asiatică, Jenia Kim este o tânără creatoare de modă născută în Uzbekistan din părinți de origine coreeană. În fiecare colecție a brand-ului său, J.Kim reinterpretează elemente de bază ale costumului tradițional într-o manieră contemporană.

VORANIDA

Absolventă a Accademia Italiana și London College of Fashion, designer-ul de origine thailandeză Voranida Rujekitnara și-a lansat brand-ul în 2018. Cu o abordare experimentală, dorința sa este de a crea haine funcționale care vor rezista mai mult de un sezon într-o garderobă.

Foto: Instagram

