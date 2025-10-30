Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum actrița

Catrinel Menghia a trecut recent printr-o schimbare radicală de look.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Catrinel Menghia
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Catrinel Menghia și-a surprins într-un mod plăcut fanii cu o schimbare spectaculoasă de look. Actrița a trecut printr-o transformare radicală și le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum. 

Catrinel Menghia, schimbare spectaculoasă de look

Pe Instagram, Catrinel Menghia a publicat mai multe imagini prin care le arată fanilor schimbarea ei de look. Actrița a renunțat la părul ei lung, acum avându-l mult mai scurt, și și-a făcut breton. Așa cum era de așteptat, a primit o mulțime de aprecieri și complimente în secțiunea de comentarii de pe Instagram. 

Deși este o prezență discretă în peisajul monden, Catrinel Menghia are o carieră internațională solidă. Stabilită în Italia, trăiește alături de Massimiliano Di Lodovico, producător de film, cu care formează un cuplu de peste zece ani. Au împreună doi copii: Caroline Léon, născută în 2019, și băiețelul Léon, venit pe lume în 2024.

Catrinel Menghia, premiată la Festivalul de Film de la Cannes 2025

În cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2025, Catrinel Menghia a fost răsplătită pentru debutul ei în regie. Filmul Girasoli, pentru care a semnat și scenariul alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef, i-a adus premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film. Pe Instagram, Catrinel Menghia a vorbit despre cât este de mândră de reușita ei. 

„Girasoli continuă să înflorească – și cu el inima mea. După ce am primit premiul Nastri dargento pentru cel mai bun debut regizoral și filmul a fost selectat oficial pentru votul Premi David di Donatello, sunt profund onorată să primesc premiul Starlight International Cinema Award – Best Debut Film de la Festivalul de la Cannes. Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele incredibile – actori, tehnicieni și fiecărui suflet care a crezut în această poveste și mi-a fost alături. Mulțumim tuturor celor din întreaga lume care l-au întâmpinat pe „Girasoli” cu inimile deschise. Dragostea voastră ne duce înainte”, a transmis Catrinel Menghia pe Instagram.

Catrinel Menghia, o carieră fabuloasă

La vârsta de 16 ani, Catrinel Menghia, care s-a născut în Iași, și-a început cariera în modă. De la 18 ani, locuiește în Italia, unde profesează atât ca model, cât și ca actriță. Protagonistă a filmului „La Città Ideale” (2012), de Luigi Lo Cascio, Catrinel Menghia a primit în 2013 Explosive Talent Award la Giffoni Film Festival. În 2015, a jucat în regia lui Brando De Sica în scurtmetrajul „Lerrore”, iar un an mai târziu a primit premiul Kineo la Veneția ca revelație a cinema-ului italian. A jucat în serialul „CSI”, a fost protagonista lungmetrajului „La Gomera” (2019), pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România și Spania. Din distribuția filmului „La Gomera” au mai făcut parte Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, István Téglás, Sabin Tambrea și George Piștereanu.

În luna octombrie a anului 2022, Catrinel Menghia a primit un premiu la Rome Film Fest pentru regia debutului în scurtmetraj. Ea a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa / Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi și prezentat în premieră mondială în secțiunea paralelă „Alice nella città a Festa del Cinema di Roma” (Rome Film Fest).

Citește și:
Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025. Primele declarații: "Simțim că suntem câștigători"
People
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025. Primele declarații: "Simțim că suntem câștigători"
Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: "Un moment firesc al vieții"
People
Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: "Un moment firesc al vieții"
Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry: "Este înnebunit după ea"
People
Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry: "Este înnebunit după ea"
Vlad Gherman, mărturisiri neștiute despre începutul relației cu Oana Moșneagu: "Nu ne-am pus sufletul pe tavă"
People
Vlad Gherman, mărturisiri neștiute despre începutul relației cu Oana Moșneagu: "Nu ne-am pus sufletul pe tavă"
Cum și-a depășit Adelina Pestrițu una dintre cele mai mari temeri ale sale: "Oricât aș încerca să evit ceva..."
People
Cum și-a depășit Adelina Pestrițu una dintre cele mai mari temeri ale sale: "Oricât aș încerca să evit ceva..."
Sânziana Negru, despre dorința de a deveni mamă. Ce a răspuns creatoarea de conținut, care formează un cuplu cu Ștefan Floroaica: "Dacă vrea..."
People
Sânziana Negru, despre dorința de a deveni mamă. Ce a răspuns creatoarea de conținut, care formează un cuplu cu Ștefan Floroaica: "Dacă vrea..."
Libertatea
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din people
Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan. Partenerul ei, Cristian, a trăit în SUA: "Zilele acestea îl programăm"
Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan. Partenerul ei, Cristian, a trăit în SUA: "Zilele acestea îl programăm"
People

Carmen Grebenișan a dezvăluit ce cetățenie va avea fiul ei, Kadri.

+ Mai multe
Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: "Am avut tot timpul prietene"
Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: "Am avut tot timpul prietene"
People

Alexandru Ciucu a răspuns acuzațiilor de infidelitate venite din partea fostei soții, Alina Sorescu.

+ Mai multe
Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă
Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă
People

Disputa legală dintre Sia și Dan Bernard a escaladat, transformându-se într-un schimb de acuzații extrem de grave.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC