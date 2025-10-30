Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum actrița

Catrinel Menghia și-a surprins într-un mod plăcut fanii cu o schimbare spectaculoasă de look. Actrița a trecut printr-o transformare radicală și le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum.

Catrinel Menghia, schimbare spectaculoasă de look

Pe Instagram, Catrinel Menghia a publicat mai multe imagini prin care le arată fanilor schimbarea ei de look. Actrița a renunțat la părul ei lung, acum avându-l mult mai scurt, și și-a făcut breton. Așa cum era de așteptat, a primit o mulțime de aprecieri și complimente în secțiunea de comentarii de pe Instagram.

Deși este o prezență discretă în peisajul monden, Catrinel Menghia are o carieră internațională solidă. Stabilită în Italia, trăiește alături de Massimiliano Di Lodovico, producător de film, cu care formează un cuplu de peste zece ani. Au împreună doi copii: Caroline Léon, născută în 2019, și băiețelul Léon, venit pe lume în 2024.

Catrinel Menghia, premiată la Festivalul de Film de la Cannes 2025

În cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2025, Catrinel Menghia a fost răsplătită pentru debutul ei în regie. Filmul Girasoli, pentru care a semnat și scenariul alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef, i-a adus premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film. Pe Instagram, Catrinel Menghia a vorbit despre cât este de mândră de reușita ei.

„Girasoli continuă să înflorească – și cu el inima mea. După ce am primit premiul Nastri dargento pentru cel mai bun debut regizoral și filmul a fost selectat oficial pentru votul Premi David di Donatello, sunt profund onorată să primesc premiul Starlight International Cinema Award – Best Debut Film de la Festivalul de la Cannes. Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele incredibile – actori, tehnicieni și fiecărui suflet care a crezut în această poveste și mi-a fost alături. Mulțumim tuturor celor din întreaga lume care l-au întâmpinat pe „Girasoli” cu inimile deschise. Dragostea voastră ne duce înainte”, a transmis Catrinel Menghia pe Instagram.

Catrinel Menghia, o carieră fabuloasă

La vârsta de 16 ani, Catrinel Menghia, care s-a născut în Iași, și-a început cariera în modă. De la 18 ani, locuiește în Italia, unde profesează atât ca model, cât și ca actriță. Protagonistă a filmului „La Città Ideale” (2012), de Luigi Lo Cascio, Catrinel Menghia a primit în 2013 Explosive Talent Award la Giffoni Film Festival. În 2015, a jucat în regia lui Brando De Sica în scurtmetrajul „Lerrore”, iar un an mai târziu a primit premiul Kineo la Veneția ca revelație a cinema-ului italian. A jucat în serialul „CSI”, a fost protagonista lungmetrajului „La Gomera” (2019), pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România și Spania. Din distribuția filmului „La Gomera” au mai făcut parte Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, István Téglás, Sabin Tambrea și George Piștereanu.

În luna octombrie a anului 2022, Catrinel Menghia a primit un premiu la Rome Film Fest pentru regia debutului în scurtmetraj. Ea a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa / Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi și prezentat în premieră mondială în secțiunea paralelă „Alice nella città a Festa del Cinema di Roma” (Rome Film Fest).

