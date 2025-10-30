Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum actrița

Catrinel Menghia a trecut recent printr-o schimbare radicală de look.
Catrinel Menghia și-a surprins într-un mod plăcut fanii cu o schimbare spectaculoasă de look. Actrița a trecut printr-o transformare radicală și le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum.
Pe Instagram, Catrinel Menghia a publicat mai multe imagini prin care le arată fanilor schimbarea ei de look. Actrița a renunțat la părul ei lung, acum avându-l mult mai scurt, și și-a făcut breton. Așa cum era de așteptat, a primit o mulțime de aprecieri și complimente în secțiunea de comentarii de pe Instagram.
Deși este o prezență discretă în peisajul monden, Catrinel Menghia are o carieră internațională solidă. Stabilită în Italia, trăiește alături de Massimiliano Di Lodovico, producător de film, cu care formează un cuplu de peste zece ani. Au împreună doi copii: Caroline Léon, născută în 2019, și băiețelul Léon, venit pe lume în 2024.
În cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2025, Catrinel Menghia a fost răsplătită pentru debutul ei în regie. Filmul Girasoli, pentru care a semnat și scenariul alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef, i-a adus premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film. Pe Instagram, Catrinel Menghia a vorbit despre cât este de mândră de reușita ei.
„Girasoli continuă să înflorească – și cu el inima mea. După ce am primit premiul Nastri dargento pentru cel mai bun debut regizoral și filmul a fost selectat oficial pentru votul Premi David di Donatello, sunt profund onorată să primesc premiul Starlight International Cinema Award – Best Debut Film de la Festivalul de la Cannes. Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele incredibile – actori, tehnicieni și fiecărui suflet care a crezut în această poveste și mi-a fost alături. Mulțumim tuturor celor din întreaga lume care l-au întâmpinat pe „Girasoli” cu inimile deschise. Dragostea voastră ne duce înainte”, a transmis Catrinel Menghia pe Instagram.
La vârsta de 16 ani, Catrinel Menghia, care s-a născut în Iași, și-a început cariera în modă. De la 18 ani, locuiește în Italia, unde profesează atât ca model, cât și ca actriță. Protagonistă a filmului „La Città Ideale” (2012), de Luigi Lo Cascio, Catrinel Menghia a primit în 2013 Explosive Talent Award la Giffoni Film Festival. În 2015, a jucat în regia lui Brando De Sica în scurtmetrajul „Lerrore”, iar un an mai târziu a primit premiul Kineo la Veneția ca revelație a cinema-ului italian. A jucat în serialul „CSI”, a fost protagonista lungmetrajului „La Gomera” (2019), pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România și Spania. Din distribuția filmului „La Gomera” au mai făcut parte Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, István Téglás, Sabin Tambrea și George Piștereanu.
În luna octombrie a anului 2022, Catrinel Menghia a primit un premiu la Rome Film Fest pentru regia debutului în scurtmetraj. Ea a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa / Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi și prezentat în premieră mondială în secțiunea paralelă „Alice nella città a Festa del Cinema di Roma” (Rome Film Fest).
