Catrinel Marlon, mesaj emoționant la moartea lui Giorgio Armani: "Totul a început cu tine..."

Catrinel Marlon, actriță, regizoare și model cunoscută în România sub numele de Catrinel Menghia, a transmis un mesaj emoționant la moartea lui Giorgio Armani, pe contul său de Instagram, unde este urmărită de peste 1 milion de persoane. Aceasta și-a arătat profunda recunoștință pentru designerul care i-a ghidat primii pași într-o carieră internațională pe care tot el a lansat-o, alegând să o distribuie în campania pentru linia sa de lenjerie intimă, cu o maximă vizibilitate globală, în anul 2005.

„Totul a început cu tine și datorită ție, îți sunt pentru totdeauna recunoscătoare, ai fost un om bun și m-ai învățat multe. Ciao, Giorgio”, a scris aceasta pe Instagram, unde a postat un portret al designerului la moartea lui Giorgio Armani.

Asta pentru că, deși Marlon a avut o carieră în România, avântul său în profesie a început abia după mutarea sa în Italia, la începutul anilor 2000. Catrinel, care a fost într-o relație de notorietate cu Răzvan Fodor, a ales să urmeze după despărțirea de acesta o carieră în afara țării. Cu mulți ani în urmă, ea declara pentru revista The One că Giorgio Armani a ajutat-o în acest context să treacă peste momente dificile, fiindu-i ca un frate mai mare. „Armani este o persoană foarte sensibilă, care mi-a fost ca un frate mai mare până când l-am cunoscut pe Massimo, actualul meu soț”. Tot cu acea ocazie Catrinel povestea despre relația cu Răzvan Fodor „Poate că am fi rezistat dacă Răzvan nu ar fi încercat să cenzureze linia carierei mele. Oricum, trebuia ca, la un moment dat, unul dintre noi să facă o concesie carierei sale de dragul celuilalt. Atunci, acest lucru era imposibil”.

Cariera lui Catrinel Marlon a evoluat, deși aceasta nu a renunțat la munca în modeling, fiind și astăzi imaginea unor brand-uri importante, precum Chopard, dar rămânând și o apropiată a casei Armani, unde a debutat, la ale căror evenimente continuă să participe și ale cărei creații le poartă încă la premiere și alte evenimente mondene.

La moartea lui Giorgio Armani, încă nu este clar cine va moșteni compania acestuia, în valoare de peste 10 miliarde de euro, în privința gestionării căreia designerul a lăsat o serie de reguli stricte.

În prezent, Catrinel Marlon are o carieră plină ca actriță și regizoare, ea debutând anul trecut în această ipostază, cu Girasoli, un film inspirat de istoria propriei familii, dar și de instituțiile restrictive și abuzive în care pacienții suferind de tulburări de sănătate mintală obișnuiau să fie închiși, în Italia, până în anii ’60. În viața personală, Catrinel Marlon este căsătorită cu producătorul italian Massimiliano Di Ludovico, cu care are doi copii.

Foto: Profimedia, Instagram, site-ul personal Catrinel Marlon

