Catrinel Marlon, mesaj emoționant la moartea lui Giorgio Armani: „Totul a început cu tine…”

Catrinel Marlon a transmis un mesaj înduioșător la moartea lui Giorgio Armani, designerul care a distribuit-o în prima sa campanie majoră și i-a lansat cariera internațională.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Catrinel Marlon, mesaj emoționant la moartea lui Giorgio Armani: "Totul a început cu tine..."

Catrinel Marlon, actriță, regizoare și model cunoscută în România sub numele de Catrinel Menghia, a transmis un mesaj emoționant la moartea lui Giorgio Armani, pe contul său de Instagram, unde este urmărită de peste 1 milion de persoane. Aceasta și-a arătat profunda recunoștință pentru designerul care i-a ghidat primii pași într-o carieră internațională pe care tot el a lansat-o, alegând să o distribuie în campania pentru linia sa de lenjerie intimă, cu o maximă vizibilitate globală, în anul 2005.

„Totul a început cu tine și datorită ție, îți sunt pentru totdeauna recunoscătoare, ai fost un om bun și m-ai învățat multe. Ciao, Giorgio”, a scris aceasta pe Instagram, unde a postat un portret al designerului la moartea lui Giorgio Armani.

Asta pentru că, deși Marlon a avut o carieră în România, avântul său în profesie a început abia după mutarea sa în Italia, la începutul anilor 2000. Catrinel, care a fost într-o relație de notorietate cu Răzvan Fodor, a ales să urmeze după despărțirea de acesta o carieră în afara țării. Cu mulți ani în urmă, ea declara pentru revista The One că Giorgio Armani a ajutat-o în acest context să treacă peste momente dificile, fiindu-i ca un frate mai mare. „Armani este o persoană foarte sensibilă, care mi-a fost ca un frate mai mare până când l-am cunoscut pe Massimo, actualul meu soț”. Tot cu acea ocazie Catrinel povestea despre relația cu Răzvan Fodor „Poate că am fi rezistat dacă Răzvan nu ar fi încercat să cenzureze linia carierei mele. Oricum, trebuia ca, la un moment dat, unul dintre noi să facă o concesie carierei sale de dragul celuilalt. Atunci, acest lucru era imposibil”.

Cariera lui Catrinel Marlon a evoluat, deși aceasta nu a renunțat la munca în modeling, fiind și astăzi imaginea unor brand-uri importante, precum Chopard, dar rămânând și o apropiată a casei Armani, unde a debutat, la ale căror evenimente continuă să participe și ale cărei creații le poartă încă la premiere și alte evenimente mondene.

La moartea lui Giorgio Armani, încă nu este clar cine va moșteni compania acestuia, în valoare de peste 10 miliarde de euro, în privința gestionării căreia designerul a lăsat o serie de reguli stricte.

În prezent, Catrinel Marlon are o carieră plină ca actriță și regizoare, ea debutând anul trecut în această ipostază, cu Girasoli, un film inspirat de istoria propriei familii, dar și de instituțiile restrictive și abuzive în care pacienții suferind de tulburări de sănătate mintală obișnuiau să fie închiși, în Italia, până în anii ’60. În viața personală, Catrinel Marlon este căsătorită cu producătorul italian Massimiliano Di Ludovico, cu care are doi copii.

Citește și:
Cum arată Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov, la 21 de ani. A fost numită „cel mai frumos copil din România'

Foto: Profimedia, Instagram, site-ul personal Catrinel Marlon

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Angelina Jolie, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Actrița are un look complet nou
People
Angelina Jolie, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Actrița are un look complet nou
Lidia Buble, declarație de dragoste specială pentru Horațiu Nicolau. Ce spune despre relațiile trecute: "Mă emoționez când vorbesc despre el"
People
Lidia Buble, declarație de dragoste specială pentru Horațiu Nicolau. Ce spune despre relațiile trecute: "Mă emoționez când vorbesc despre el"
De ce a dispărut Mihai Morar din mediul online: "Nu mă plâng"
People
De ce a dispărut Mihai Morar din mediul online: "Nu mă plâng"
Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta
People
Willow, fiica lui Pink, a început liceul. Imagini rare cu adolescenta
Radu Vâlcan, ținute atent alese pentru Insula Iubirii. Cât costă hainele purtate de prezentatorul TV
People
Radu Vâlcan, ținute atent alese pentru Insula Iubirii. Cât costă hainele purtate de prezentatorul TV
Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: "Băiatul meu"
People
Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: "Băiatul meu"
Libertatea
Câți bani trebuie să le dea Gabi Bădălău copiilor lui. Claudia Pătrășcanu a răbufnit. „Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux”
Câți bani trebuie să le dea Gabi Bădălău copiilor lui. Claudia Pătrășcanu a răbufnit. „Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux”
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Banii pe care îi câștigă ispitele la Insula Iubirii: „Știu că atât se ia”. Suma rostită de Florin Ristei
Banii pe care îi câștigă ispitele la Insula Iubirii: „Știu că atât se ia”. Suma rostită de Florin Ristei
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Juratul The Ticket mai are alte două prenume „secrete”
Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Juratul The Ticket mai are alte două prenume „secrete”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”
Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
catine.ro
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Mai multe din people
Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York
Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York
People

Harry Styles și Zoë Kravitz formează un nou cuplu.

+ Mai multe
Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"
Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"
People

Kristina Cepraga a primit răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei.

+ Mai multe
Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond
Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond
People

Kate Middleton a dat tonul unui nou tren după ce a optat pentru o nuanță deschisă de blond.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC