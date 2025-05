Catrinel Menghia și Ramona Păun, apariții splendide la Festivalul de Film de la Cannes. Ce vedete din România au pășit pe covorul roșu

În perioada 13 și 24 mai 2025 are loc cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, un eveniment care reunește an de an starurile remarcabile ale cinematografiei internaționale. Considerat unul dintre cele mai vechi festivaluri de film ale lumii, la evenimentul din acest an și-au făcut apariția pe covorul roșu și o serie de vedete din România, care au impresionat cu ținutele lor rafinate.

Prezențe românești la Festivalul de Film de la Cannes 2025

Bella Hadid, Heidi Klum, Eva Longoria, Irina Shayk, Halle Berry, Robert De Niro, Quentin Tarantino, Rihanna, A$AP Rocky, Angelina Jolie, Emma Stone, Amal Clooney, Jennifer Lawrence, Dakota Johnson, Diane Kruger, Kristen Stewart, Nicole Kidman, Natalie Portman și Pedro Pascal sunt câteva dintre starurile internaționale care au pășit pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2025.

Pe lângă aceste personalități, și câteva prezențe românești și-au făcut apariția la Festivalul de Film de la Cannes 2025. Printre acestea o amintim, desigur, pe Catrinel Menghia, care în fiecare an participă la grandiosul eveniment. Actrița a întors toate privirile la petrecerea Chopard, acolo unde a fost îmbrăcată într-o rochie într-o nuanță deschisă de albastru, fără umeri, care avea o trenă spectaculoasă.

Pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes 2025 au mai pășit Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, dar și actorul Denis Hanganu. Cei doi s-au pozat și împreună și au strălucit cu ținutele lor elegante.

De asemenea, a mai fost prezentă și Iuliana Doroftei, cea care în anul 2017 a câștigat competiția Bravo, ai stil! de la Kanal D. Ea a purtat o rochie vișinie seducătoare semnată Vivienne Westwood.

Noi reguli pe covorul roșu

Înainte de debutul Festivalului de Film de la Cannes 2025, organizatorii au emis o nouă regulă oficială: este interzisă nuditatea pe covorul roșu („din motive de decență”), iar ținutele „voluminoase, în special cele cu trene ample”, sunt de asemenea interzise, conform noii reguli oficiale a evenimentului.

Cu toate acestea, o serie de modele și actrițe – în frunte cu veterana festivalului, Bella Hadid – au părut să ignore restricțiile, alegând ținute provocatoare în timp ce participau la diversele premiere de la Cannes.

Juriu divers și de renume la Festivalul de Film de la Cannes 2025

Juriul din acest an de la Festivalul de Film de la Cannes reunește un grup dinamic și divers de artiști din întreaga lume. Aceștia vor avea sarcina de a desemna câștigătorul râvnitului Palme d’Or și al altor premii importante. Membrii juriului sunt:

Halle Berry (actriță și regizoare, SUA)

Leila Slimani (scriitoare francezo-marocană)

Dieudo Hamadi (regizor, documentarist și producător din R. D. Congo)

Hong Sang-soo (regizor și scenarist sud-coreean)

Payal Kapadia (regizoare și scenaristă indiană)

Alba Rohrwacher (actriță italiană)

Carlos Reygadas (regizor, scenarist și producător mexican)

Jeremy Strong (actor american)

Citește și:

Mădălina Ghenea, dedicație de la Robbie Williams. Artistul s-a așezat în genunchi în fața actriței

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro