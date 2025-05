Festivalul de Film de la Cannes 2025: ținute sclipitoare și un statement de ținut minte

În perioada 13 și 24 mai 2025 are loc cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, un eveniment care reunește an de an starurile remarcabile ale cinematografiei internaționale.

Helen Mirren, apariție fermecătoare la Cannes

La proiecția filmului Colors of Time, Helen Mirren a surprins cu ținuta ei de pe covorul roșu. Actrița a purtat o rochie neagră strâmtă și lungă, cu umeri exagerați și o curea turcoaz cu fundă care se extinde într-o eșarfă care atingea podeaua. Ceea ce a atras atenția a fost, cu siguranță, colier Margot McKinney uluitor, numit Marina Collier. Accesoriul este format dintr-un șir de pietre prețioase care cântăresc în total peste 400 de carate. Conform People, colierul este completat de 29 de perle baroce rare, provenite de-a lungul anilor din Marea de Sud a Australiei. Look-ul l-a completat cu o pălărie neagră.

Naomi Campbell, ținute rafinate pe covorul roșu de la Cannes

La premiera dramei biografice Fuori, Naomi Campbell a purtat o ținută prețioasă din colecția Les Siciliennes de la Dolce & Gabbana Alta Moda compusă dintr-un corset lucrat natural cu accesorii baroce și cristale negre alături de o O fustă neagră din tul și un body din satin. Părul ei a fost coafat în afro.

La premiera filmului The History of Sound, supermodelul a ales o rochie albă în stil grecesc, cu un decolteu asimetric.

Julian Assange, statement important la Festivalul de Film de la Cannes

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a avut prima sa apariție importantă de la eliberarea sa de anul trecut din închisoare. El a fost timp de cinci ani în detenție după ce a fost acuzat că a făcut publice documente clasificate ale guvernului SUA și a pledat vinovat în baza unui acord cu oficiali americani A fost prezent la Festivalul de Film de la Cannes pentru premiera documentarului bazat pe viața sa, The Six Billion Dollar Man, scris și regizat de Eugene Jarecki.

Julian Assange a transmis și un statement foarte important pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes. Fondatorul WikiLeaks a purtat un tricou alb cu numele a 4.986 de copii palestinieni cu vârsta de până la cinci ani, uciși de forțele israeliene începând cu 7 octombrie 2023, iar pe spatele tricoului său era inscripționat: „Stop Israel.” Julian Assange și-a folosit vizibilitatea pentru a atenția atenția asupra genocidului comis de Israel în Gaza.

Vedete la mfAR Cannes Gala

În fiecare an numeroase celebrități și modele participă la amfAR Cannes Gala, un eveniment anual organizat în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Gala, care s-a aflat la ediția cu numărul 31, a avut loc la Hôtel du Cap-Eden-Roc din Cap d’Antibes, Franța și a fost găzduită de actrița Taraji P. Henson. În cadrul amfAR Cannes Gala, s-a desfășurat o prezentare de modă organizată de Carine Roitfeld, un spectacol susținut de Duran Duran și o licitație. Prezentarea de modă a inclus contribuții mai multor designeri, printre care Dsquared2, GCDS, Louis Vuitton, Jacquemus, Richard Quinn, Elie Saab și Rick Owens. Gala a contribuit la strângerea de fonduri pentru cercetarea SIDA, eforturile de prevenire, educația privind tratamentul și advocacy ale amfAR.

Printre vedetele care au fost prezente la amfAR Cannes Gala 2025 se numără Lauren Sánchez, Paris Jackson, Heidi Klum și soțul ei, Tom Kaulitz, Barbara Palvin, Teri Hatcher, Adrien Brody și partenera lui, Georgina Chapman.

Noi reguli pe covorul roșu

Înainte de debutul Festivalului de Film de la Cannes 2025, organizatorii au emis o nouă regulă oficială: este interzisă nuditatea pe covorul roșu („din motive de decență”), iar ținutele „voluminoase, în special cele cu trene ample”, sunt de asemenea interzise, conform noii reguli oficiale a evenimentului.

Cu toate acestea, o serie de modele și actrițe – în frunte cu veterana festivalului, Bella Hadid – au părut să ignore restricțiile, alegând ținute provocatoare în timp ce participau la diversele premiere de la Cannes.

Juriu divers și de renume la Festivalul de Film de la Cannes 2025

Juriul din acest an de la Festivalul de Film de la Cannes reunește un grup dinamic și divers de artiști din întreaga lume. Aceștia vor avea sarcina de a desemna câștigătorul râvnitului Palme dOr și al altor premii importante. Membrii juriului sunt:

Halle Berry (actriță și regizoare, SUA)

Leila Slimani (scriitoare francezo-marocană)

Dieudo Hamadi (regizor, documentarist și producător din R. D. Congo)

Hong Sang-soo (regizor și scenarist sud-coreean)

Payal Kapadia (regizoare și scenaristă indiană)

Alba Rohrwacher (actriță italiană)

Carlos Reygadas (regizor, scenarist și producător mexican)

Jeremy Strong (actor american)

Citește și:

Red carpet la Cannes 2025: Rihanna, Angelina Jolie și Natalie Portman au captivat toate privirile

Foto: Profimedia, Hepta, PR (DIOR, CHOPARD, VALENTINO)

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro