Cara Delevingne, schimbare radicală de look. Cum a apărut modelul la Festivalul de Film de la Cannes

Cara Delevingne și-a surprins fanii cu o schimbare de look radicală. Modelul în vârstă de 32 de ani a apărut la Festivalul de Film de la Cannes cu o tunsoare nouă, cu breton, și, de asemenea, și-a vopsit părul într-o nuanță închisă, renunțând la blondul care a consacrat-o.

Cara Delevingne, schimbare radicală de look

Cunoscută pentru schimbările frecvente de look, Cara Delevingne a atras toate privirile într-o rochie roșie, pe care a accesorizat-o cu un machiaj smokey-eyes îndrăzneț și un wet hair. Ea a pășit pe covorul roșu pentru a celebra premiera noului film The History Of Sound, cu Paul Mescal și Josh O’Connor în rolurile principale.

Noi reguli pe covorul roșu

Obiceiurile vechi par să moară greu, așa cum s-a văzut săptămâna trecută, când o mulțime de invitați mai familiarizați cu moda decât cu filmul au părut să sfideze noile reguli impuse pe covorul roșu, în cadrul celei de-a 78-a ediții a Festivalului de Film.

Înainte de debutul Festivalului de Film de la Cannes 2025, organizatorii au emis o nouă regulă oficială: este interzisă nuditatea pe covorul roșu („din motive de decență”), iar ținutele „voluminoase, în special cele cu trene ample”, sunt de asemenea interzise, conform noii reguli oficiale a evenimentului.

Cu toate acestea, o serie de modele și actrițe – în frunte cu veterana festivalului, Bella Hadid – au părut să ignore restricțiile, alegând ținute provocatoare în timp ce defilau pe Croisette din Cannes înaintea proiecției de marți.

Bella Hadid și-a etalat silueta impresionantă într-o rochie neagră din satin, cu un croi spectaculos, la sosirea sa la eveniment. A ales să nu poarte sutien și a optat pentru o despicătură adâncă pe coapsă, completându-și astfel ținuta provocatoare de la Cannes, în ciuda noilor reguli privind ținutele îndrăznețe.

Heidi Klum își face propriile reguli pe covorul roșu de la Cannes

Nici Heidi Klum nu a mai ținut cont de noua regulă de anul acesta. Modelul a participat la proiecția filmului Partir Un Jour (Pleacă într-o zi) și la ceremonia de deschidere a celei de-a 78-a ediții a Festivalului de la Cannes, pe 13 mai, purtând o rochie spectaculoasă, voluminoasă, semnată Elie Saab – încălcând în mod clar noul cod vestimentar impus de festival.

Pentru eveniment, Klum a ales o rochie cu efect de iluzie optică, inspirată de flori, creată din straturi multiple de organza roz, tăiate în formă de petale delicate. Ținuta avea un corset fără bretele și un slit adânc pe picior, care se continua într-o trenă lungă ce atingea covorul.

Modelul a accesorizat cu bijuterii Lorraine Schwartz pentru un plus de strălucire. În ceea ce privește machiajul, Heidi Klum a mers pe un look simplu, cu un fard de pleoape smokey, eyeliner negru, și un machiaj discret pentru obraji și buze.

Deși rochia Elie Saab a atras toate privirile, ținuta a încălcat noile reguli ale Festivalului de la Cannes, care interzic explicit hainele voluminoase și trenele lungi, în cadrul noii politici pentru „decență și simplitate.”

Vedete care au respectat dresscode-ul

Eva Longoria, în vârstă de 50 de ani, a impresionat cu o rochie spectaculoasă aurie și neagră, cu detalii oglindă, care i-a pus în evidență silueta de model.

Președinta juriului, Juliette Binoche, a apărut radiantă într-un top crem din satin, cu glugă și decolteu drapat. Într-o stare de spirit bună, a fost surprinsă bătând ritmul cu piciorul și dând din cap pe melodia Vogue a Madonnei, care răsuna din difuzoare.

Irina Shayk a atras atenția în ținuta negară strălucitoare. Modelul de origine rusă în vârstă de 39 de ani, a purtat o rochie de bal fără bretele, cu mâneci voluminoase tip balon și imprimeu cu buline albe.

Halle Berry, nevoită să își schimbe ținuta

Halle Berry a fost surprinsă pe covorul roșu la ceremonia de deschidere într-o rochie spectaculoasă, dar nicidecum voluminoasă, semnată Jacquemus. Ținuta avea un decolteu tip halter, dungi alb-negru îndrăznețe și un detaliu roz jucăuș în partea din spate. Această schimbare de ultim moment privind dresscode-ul le-a dat bătăi de cap unor vedete de top, printre care și Halle Berry, care a trebuit să își schimbe ținuta.

„Aveam o rochie superbă creată de [Gaurav] Gupta pentru această seară și nu o mai pot purta pentru că trena este prea mare”, a declarat actrița, câștigătoare a premiului Oscar și membră a juriului în acest an, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Reuters. „A trebuit să schimb planul. Însă regula privind nuditatea cred că este una bună”, a adăugat ea.

Robert De Niro, apariție inedită alături de iubita lui

Robert De Niro a avut o apariție specială alături de iubita sa, Tiffany Chen, chiar înainte de a fi onorat la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Actorul în vârstă de 81 de ani a fost fotografiat ținând-o de mână pe Chen marți, 13 mai, în timpul sesiunii foto dedicate Palme d’Or-ului onorific care i-a fost acordat, marcând astfel debutul oficial al festivalului anual în Franța.

Robert De Niro a optat pentru un sacou gri-închis, purtat peste o cămașă deschisă la culoare și pantaloni maro, completând ținuta cu pantofi maro-închis. Tiffany Chen a ales o rochie albă, fără bretele, cu dungi discrete în nuanțe mai închise, păstrând o paletă de culori neutră, în ton cu partenerul său. Cu părul prins la spate, Chen și-a completat ținuta cu un cardigan crem deschis și balerini în nuanțe deschise. Cei doi au devenit părinții unei fetițe, Gia, în aprilie 2023, după ce s-au cunoscut pe platourile filmului The Intern, lansat în 2015.

