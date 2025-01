Naomi Campbell a dezvăluit imagini rare cu cei doi copii ai săi. Ipostazele adorabile în care i-a surprins

Naomi Campbell și-a încântat fanii de pe Instagram cu câteva imagini rare din vacanța de familie. Supermodelul, în vârstă de 54 de ani, a petrecut recent timp prețios alături de familia sa, iar pe rețelele de socializare a împărtășit câteva momente adorabile cu fiul său, de un an, și cu fiica sa, de trei ani.

În una dintre imagini, Campbell apare ținându-i în brațe pe cei doi micuți ai săi, în timp ce admiră un superb peisaj de iarnă. În altă parte a postării, Naomi Campbell a inclus mai multe fotografii cu familia sa care se adăpostește de frig în interior, purtând pijamale roșii asortate. Fiul și fiica sa mai apar și într-o poză în care stau pe o sanie, însă modelul le-a acoperit fețele cu emoji-uri în formă de inimă.

Campbell a scris în descrierea postării că se simte „recunoscătoare și binecuvântată' și a mărturisit că „totul trece atât de repede”. „#viațademamă”, a adăugat ea la finalul postării.

În vara lui 2023, modelul a dezvăluit că a devenit mamă pentru a doua oară, împărtășind pe Instagram o imagine în care îl leagănă pe fiul ei. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj emoționant. Până acum, vedeta nu a dezvăluit numele băiețelului ei.

Pe 18 mai 2021, Naomi Campbell a confirmat informația că a devenit mamă pentru prima dată, chiar înainte să împlinească 51 de ani, publicând pe rețelele de socializare un mesaj înduioșător, alături de o fotografie în care ținea în palme piciorușele nou-născutei.

„O mică binecuvântare minunată m-a ales să fiu mama ei. Mă simt onorată să am acest suflet blând în viața mea, nu există cuvinte care să descrie legătura pe care o voi împărtăși cu îngerul meu pe tot parcursul vieții. Nu există dragoste mai mare.”

Naomi Campbell a dezvăluit prima imagine cu fiica ei într-un mod fabulos. Cele două au apărut pe coperta revistei British Vogue, ediția din martie 2022, iar la vremea respectivă fetița supermodelului avea 9 luni. Vedeta a făcut și o serie de declarații emoționante despre copilul său, dezvăluind că venirea pe lume a acesteia este cea mai mare binecuvântare pentru ea. De asemenea, a mărturisit că au fost puține persoane care au știut că a devenit mamă.

„Nu a fost adoptată – este copilul meu. Pot număra pe degetele de la o mână oamenii care știau. Întotdeauna am știut că într-o zi voi fi mamă, dar este cea mai mare binecuvântare pe care am putut să mi-o imaginez vreodată. E cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Sunt norocoasă să o am și știu asta.”