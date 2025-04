Mădălina Bellariu Ion bright like a diamond

ELLE: Cariera ta în actorie se află într-o ascensiune continuă și ai avut deja realizări notabile. Cum ai început și cât de greu este să reușești în acest domeniu la nivel internațional?

Mădălina Bellariu Ion: Pasiunea pentru actorie a început încă din școala generală, când am participat la o piesă de teatru organizată de profesoara de franceză. Am vrut să iau nota 10 și așa am descoperit că iubesc scena. Acum 11 ani m-am mutat la Londra să studiez actoria. A fost o decizie curajoasă, dar simt că este lucrul principal de care ai nevoie pentru a reuși. Apoi am început să merg la audiții, iar când am aflat că am obținut rolul din Young Pope alături de Jude Law, eram încă în ultimul an de școală. A fost un moment important, care mi-a dat încredere și mi-a deschis multe uși.

ELLE: De ce are nevoie o actriță din România pentru a accede la industria internațională de film? Ce a funcționat în cazul tău?

Mădălina Bellariu Ion: Consider că esențial este curajul de a ieși din zona de confort și încrederea în propriile forțe. Mulți cred că e greu să începi de la zero într-un oraș nou, mai ales într-o meserie atât de incertă, dar pasiunea pentru actorie transformă dificultățile în experiențe valoroase. Pe mine, a urma ceea ce iubesc cu adevărat m-a ajutat să găsesc satisfacție nu doar financiară, ci și personală.

ELLE: Care ai spune acum că este cel mai semnificativ proiect al tău?

Mădălina Bellariu Ion: Fiecare proiect în care joc mă transformă într-un fel. Îmi las o parte din mine în fiecare personaj și, în același timp, descopăr alte fațete ale mele. Unele roluri mă urmăresc mai mult timp, altele se desprind mai ușor, dar toate contribuie la evoluția mea ca actriță și ca om.

ELLE: Cum te detașezi de anumite roluri care au o încărcătură emoțională aparte? Ne poți da un exemplu?

Mădălina Bellariu Ion: Nu sunt genul de actriță care trăiește în pielea unui personaj pe termen lung. La finalul fiecărei zile de filmare, îmi găsesc modalități de a elibera tensiunea și de a lăsa în urmă emoțiile personajului. Un exemplu recent este serialul polițist Grace, lansat în Marea Britanie. Am interpretat rolul unei românce captivă într-o rețea de trafic de persoane, pentru care am filmat timp de două luni. Pentru a construi acest rol, m-am documentat mult și am ascultat mărturiile reale ale unor victime. A fost foarte intens, dar este esențial să știi să te desprinzi pentru a continua să evoluezi.

ELLE: La ce proiecte lucrezi acum? Cum le alegi?

Mădălina Bellariu Ion: Aleg proiectele în funcție de poveste, mai ales, după instinct. Lucrez în paralel la două proiecte foarte diferite. Tocmai m-am întors din Londra, unde am filmat pentru un proiect internațional de mare amploare, pe care îl păstrez momentan secret. Este un vis devenit realitate fiindcă o să apară inclusiv în Times Square, la New York. Totodată, continui filmările în România pentru thriller-ul Acel Martie, regizat de Iura Luncașu, după romanul Oliviei Odaianu. Este un proiect ambițios, cu o distribuție internațională impresionantă, îmi sunt colegi Esther Acebo (La Casa de Papel), Costas Mandylor (Saw) și Luke Roberts (Game of Thrones).

ELLE: Te întorci pentru puțină vreme în țară pentru o ședință foto alături de ELLE. Ce mai înseamnă acasă pentru tine?

Mădălina Bellariu Ion: În acest moment mă aflu în București pentru mai puțin de 24 de ore, fiindcă am filmări, dar o să fiu mult la Cluj în următoarele trei săptămâni. În general, petrec jumătate din an în țară, iar pentru mine acasă este locul care îmi oferă sprijin și inspirație. Pandemia a transformat modul în care lucrăm, iar acum multe casting-uri se desfășoară online. Din acest motiv, plec din țară doar atunci când producțiile majore o solicită sau când am filmări în program.

ELLE: În imaginile acestea porți bijuterii din colecția Reinsta, a căror ambasadoare ești. Ce te-a atras către aceste bijuterii?

Mădălina Bellariu Ion: Fiecare piesă are ceva discret, dar puternic în același timp și unic. M-am regăsit în stilul colecției și mi-a plăcut ideea de a colabora cu un brand care pune accent pe calitate și autenticitate.

ELLE: Cât de importante sunt bijuteriile pentru tine? Ai vreo anecdotă, poate vreo întâmplare legată de o bijuterie semnificativă pentru tine?

Mădălina Bellariu Ion: Pentru mine, cea mai prețioasă bijuterie este un lanț de aur cu un pandantiv în formă de cruciuliță, pe care mi l-a dăruit bunica mea. Am primit acest cadou când aveam 12 ani – a fost purtat de ea, iar bijuteria poartă nu doar valoarea sentimentală a legăturii noastre, ci și o moștenire emoțională pe care sper să o transmit și generațiilor viitoare. Tocmai de aceea, mă bucur mult că am devenit ambasadoarea Reinsta. Simt că pot duce mai departe povestea bijuteriilor ca simbol al momentelor importante din viața mea.

Fotografii: Ștefan Dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Interviu de Ioana Ulmeanu

Machiaj: Alexandra Crăescu.

Coafură: Adonis Enache / Endorphin Lab.

Asistentă machiaj: Alicia Lupașcu / Endorphin Lab.

