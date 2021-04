Căsnicia Prințului Harry cu Meghan Markle nu va dura, susțin experții regali

Lady Colin Campbell, autoarea mai multor cărți legate de viața Prințesei Diana, dar și a bestseller-ului „Meghan and Harry: The Real Story”, a făcut o serie de declarații inedite cu privire la mariajului celor doi. Într-un interviu acordat publicației Page Six, Lady Colin Campbell a declarat că relația celor doi nu va mai dura mult timp.

„Relația ei cu Harry nu va dura. Se enervează ori de câte ori numele meu este menționat. Dar nu poate face nimic pentru că nu am făcut nicio greșeală juridică. Tot ce am spus despre ea – trecutul ei, cum a aflat despre el – sunt OK din punct de vedere legal”.

Experta a mai adăugat și că Meghan Markle a făcut adesea afirmații neverosimile și că acest lucru i-a adus un val de antipatie din partea oamenilor din Marea Britanie.

„Această femeie a spus neadevăruri. Nu a putut să-și țină gura închisă. Harry știa că anumite afirmații nu erau reale, dar a continuat. Nu erau căsătoriți cu trei zile înainte de nuntă. Există o diferență între realitate și ficțiune. El știe care sunt diferențele într-o ceremonie reală. La fel cum o știe și Arhiepiscopul de Canterbury”.

La sfârșitul lunii martie, Arhiepiscopul de Canterbury a vorbit pentru prima oară despre nunta regală, afirmând că a avut o serie de întâlniri informale cu Meghan și Harry înainte de ceremonie, însă că nunta oficială a fost cea pe care am urmărit-o cu toții, pe 19 mai.

„Am avut câteva întâlniri private și pastorale cu Ducele și Ducesa înainte de nuntă. Nunta legală a fost sâmbătă. Am semnat certificatul de nuntă, care este un document legal, și aș fi comis o infracțiune gravă dacă l-aș fi semnat știind că este fals”, a declarat Arhiepiscopul de Canterbury pentru publicația La Repubblica.

De asemenea, Lady Colin Campbell a afirmat și că, în cazul în care Prințul Harry se va întoarce în Marea Britanie, acesta va fi văzut ca un paria. „Dacă s-ar întoarce, Londra ar acționa politicos. L-ar primi politicos. L-ar trata cu respect. Însă monarhia l-ar trata ca un paria.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

