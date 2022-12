Cabral, dezvăluiri inedite despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și Adela Popescu: „Ne-am completat foarte bine”

Cabral Ibacka și Adela Popescu au prezentat împreună emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Show-ul s-a filmat în Republica Dominicană și foarte mulți sunt curioși să afle mai multe detalii din culise.

În cadrul unui interviu pentru Ego.ro, Cabral a făcut dezvăluiri despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și despre ceea ce s-a petrecut în spatele camerelor de filmat. Prezentatorul a spus că între el și Adela Popescu exista deja o relație de prietenie de multă vreme, iar proiectul a decurs cum trebuie datorită faptului că se înțelegeau foarte bine.

„Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine. Oricum suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum după ce am mai acumulat amândoi experiență și a ieșit foarte bine. Seara, când aveam programul mai liber, ieșeam în stradă cu scaune și cu mese, pe cuvânt, cum vezi în filmele alea sud-americane, cu copii, cu căței, cu purcei, cu toată lumea grămadă. Mai trecea câte o mașină, mai strângeam alea, le puneam la loc. Nu aveau semințe, acolo era cu mango și cu banane.”