Lia Bugnar, declarație neașteptată despre relația cu Theo Rose: „Orice lucru la început are delicatețea lui”

Lia Bugnar este printre cele mai cunoscute scenariste din România, care lucrează împreună cu fostul ei partener, Anghel Damian , la scenariul serialului „Clanul”. În serialul românesc joacă și actuala iubită a regizorului, Theo Rose, care a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că așteaptă primul copil împreună cu Anghel Damian.

Scenarista a vorbit deschis despre relația cu actorii alături de care colaborează, susținănd că de cele mai multe ori nu comunică foarte mult cu aceștia. Într-un interviu pentru Click!, Lia Bugnar a dezvăluit și ce relație este între ea și Theo Rose , protagonista serialului „Clanul” de la Pro TV. Întrebată în ce termeni a rămas cu fostul ei iubit, Anghel Damian, dar și dacă a vorbit cu artista până în prezent, scenarista a precizat că nu a avut niciodată un dialog cu aceasta.

Totodată, când a venit vorba despre sarcina lui Theo Rose, actrița a precizat că este un subiect delicat, sugerând că trebuie păstrată discreția. Potrivit declarațiilor sale, lucrurile „trebuie lăsate să se întâmple în felul lor”, fără să își expună părerea despre acest subiect.

„Eu nu am vorbit în viața mea cu Theo Rose. Presupun că ne referim la acea fată care joacă în „Clanul”, nu? Și care cântă, nu? Eu sunt scenarist, eu stau acasă și scriu, nu prea am legătură cu actorii din serial, decât cu cei cu care mă știam de mai demult. Ei îmi mai scriu și îmi mulțumesc pentru diverse lucruri. Cu actrița din rolul „Vera” nu am o relație. Și, în afară de asta, ați vorbit de o sarcină?… Cred că orice lucru de început are delicatețea lui, timiditatea lui și cred că nu trebuie pus pe toate tarabele pentru că este mai bine să mergi pe burtă la astea, deoarece lucrurile trebuie să se întâmple așa cum trebuie. Nu trebuie să fie un subiect de ziar (n. red. – sarcina lui Theo Rose) pentru că sunt atât de multe lucruri delicate la o asemenea situație și trebuie lăsate să se întâmple în felul lor, în armonia lor.”, a spus Lia Bugnar pentru Click.