Lia Bugnar, declarații inedite despre proiectele pe care le-a refuzat: „Există azi căi foarte simple prin care să te umpli de bani”

Lia Bugnar este una dintre scenaristele serialului „Clanul”, însă fanii o pot admira și pe scena teatrului. Cu o carieră îndelungată în industrie, actrița și regizoarea a vorbit despre proiectele în care a fost implicată de-a lungul timpului și de ce a refuzat anumite propuneri.

Scenarista a recunoscut că a primit mai multe oferte de-a lungul carierei sale, însă nu a fost interesată de unele dintre ele. Lia Bugnar a precizat pentru Fanatik.ro că nu ar intra niciodată într-un proiect ce îi provoacă un „chin” și nici nu ar scrie ceva ce consideră că este sub valorile sale morale. Aceasta a spus că este foarte atentă la publicul căruia i se adresează și nu suportă vulgaritatea.

Lia Bugnar a declarat că nu își dorește să ajungă într-o zonă în care nu crede cu adevărat, motiv pentru care nu se implică în tot ce i se propune. De asemenea, scenarista vrea să ofere oamenilor un produs artistic foarte bun, chiar dacă trebuie să fie mai atentă către ce public se adresează.

„Am refuzat, da. Nu scriu nimic din ce mi-ar cere chin. Nimic din ce mi se pare un produs care prostește masele. Știu că există azi căi foarte simple prin care să te umpli de bani. Te duci în zona de facil, vulgar, hăhăială proastă, dai mulțimilor ce recunosc cel mai ușor și ce îngurgitează fară pic de efort și devii zeul lor. Am refuzat și refuz să fac asta. Cred că gustul spectatorului, telespectatorului, omului care se uită la un produs artistic, e și rezultatul ofertei noastre. Dacă oferi numai furaj și deșeu, el va dezvolta o dependență pentru acestea. Dacă îi oferi ceva mai bun, va învăța să se regăsească și acolo „, a declarat Lia Bugnar pentru Fanatik.

În ceea ce privește pasiunile sale, Lia a precizat că nici meseria sa nu o încadrează în această categorie, ci scrie mai degrabă pentru a-și câștiga existența. Regizoarea a precizat că dacă ar avea posibilitatea să renunțe la meseria sau la oricare alta și să ducă un trai decent, ar face-o.

„N-am pasiuni. Nici măcar meseria pe care o practic nu e o pasiune. E doar felul în care trăiesc și sunt conștientă că e o variantă foarte norocoasă de a-ți trăi viața. Îmi place că am în jurul meu doar oameni aleși de mine și care se întâmplă să fie ieșiți din comun. Dar, dacă aș avea cum să duc un trai decent fără să fac nici teatru, nici altceva, probabil că n-aș mai face. Sunt un parazit înnăscut, am un talent în acest sens, dar n-am avut ocazia să mi-l manifest, pentru că am fost mereu nevoită să fac lucruri, ca să nu mor de foame la propriu”, a mai zis Lia Bugnar.