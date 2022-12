Theo Rose, dezvăluiri despre sarcină. Artista trece printr-o perioadă dificilă: „Am fost pe perfuzii”

Theo Rose trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de regizorul Anghel Damian. Cei doi așteaptă ca în curând să devină părinți, însă până atunci nu au neglijat viața profesională. Artista a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza stărilor de rău și a vorbit deschis despre sarcină.

Cântăreața a dispărut pentru o perioadă din mediul online, însă acum le-a explicat fanilor de ce nu s-a mai afișat la fel de mult pe internet. Jurata de la „Vocea României”, în vârstă de 24 de ani, a spus că a preferat să nu posteze nimic în perioada cât nu s-a simțit bine. Artista a vorbit despre primul trimestru de sarcină și stările prin care a trecut.

VOTEAZĂ AICI la ELLE STYLE AWARDS 2022 și poți câștiga unul dintre cele 50 de super premii!

„După o săptămână, nu vreți să știți. Mi-a fost rău. Am avut grețuri. Am fost pe perfuzii. Amărâtă. După o săptămână m-am pus pe picioare și am auzit că au mai trecut și altele prin așa ceva și că nu se moare, că este normal. Sper să nu-mi mai revină starea aia, sper să se fi terminat perioada cea mai grea și să înceapă să-mi fie bine și să pot să mănânc și eu ca oamenii. Foame îmi este, dar mi-e și greață în același timp. Astăzi mă simt bine.”, a povestit Theo Rose în mediul online.