British Fashion Awards 2022 – Cele mai spectaculoase ținute și marii câștigători (GALERIE FOTO)

Gazda British Fashion Awards 2022 presented by Diet Coke a fost Jodie Turner-Smith, actrița deținătoare a mai premii prestigioase și mereu o prezență spectaculoasă pe covorul roșu.

În cadrul evenimentului, industria modei din Marea Britanie i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, printr-un show de modă în cadrul căruia au fost prezentate ținute aparținând designerilor Alexander McQueen, Burberry, Charles Jeffrey (Loverboy), Christopher Kane, David Koma, Erdem, Halpern, Harris Reed, JW Anderson, KNWLS, Philip Treacy, Preen, Rejina Pyo, Richard Malone, Richard Quinn, Roksanda, Roland Mouret, Simone Rocha, Stella McCartney, Vivienne Westwood și Victoria Beckham.

Printre marii câștigători ai galei British Fashion Awards 2022 se numără:

Designer of the Year: Pierpaolo Piccioli for Valentino

BFC Foundation Award: S.S.DALEY

Independent British Brand: Wales Bonner

Special Recognition Award for Cultural Curation: Jefferson Hack

Model of the Year Award: Bella Hadid

Outstanding Achievement Award: Yvon Chouinard

Isabella Blow Award for Fashion Creator: Katie Grand

Fashion Award for Metaverse World and Gaming Experience: Burberry

Creativity:

– Alessandro Michele

– Daniel Roseberry

– Harris Reed

– Ibrahim Kamara

– Raf Simons

Environment:

– Bethany Williams

– Connor Ives

– Gabriela Hearst

– Marine Serre

– Priya Ahluwalia

People:

– Aurora James

– Harry Lambert

– Julie Pelipas

– Sinéad Burke

– Rafael Pavarotti

Foto: Profimedia, Valentino, The British Fashion Council

