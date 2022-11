Mama lui Theo Rose, dezvăluiri inedite despre nunta fiicei sale cu Anghel Damian: „Noi, ca părinți, trebuie să avem mintea deschisă”

Theo Rose este în culmea fericirii după ce a anunțat că așteaptă primul său copil, alături de partenerul ei, Anghel Damian. Vedeta are o relație foarte apropiată cu familia ei, părinții săi fiind foarte mândri de faptul că urmează să fie bunici. Mama artistei a oferit detalii inedite despre relația fiicei sale cu regizorul și nunta pe care o plănuiesc împreună.

Nina Diaconu este extrem de fericită pentru fiica ei și abia așteaptă să își strângă în brațe nepotul sau nepoata. Mama lui Theo Rose a oferit detalii inedite pentru Click! despre relația dintre jurata de la „Vocea României” și regizorul serialului „Clanul”, dar și despre nunta lor.

„Nu am discutat cu ei despre nuntă, pentru că este strict problema lor. Noi, ca părinți, trebuie să avem mintea deschisă, să gândim deschis, nu mai trăim vremurile care erau acum o sută de ani. S-au schimbat lucrurile, au evoluat, s-au modernizat! Important este ca ei să fie bine. În rest, totul se face în timp și cu calm. Dacă este să fie nuntă bine, dacă nu, asta este, ce e dat de la Dumnezeu o să se întâmple.”, a spus Nina Diaconu pentru Click!

De asemenea, mama lui Theo Rose a adus doar cuvinte de laudă la adresa lui Anghel și a spus că scenaristul este un bărbat înțelept, care și-a făcut un drum în viață. Totodată, Nina Diaconu a dezvăluit că partenerul fiicei sale este foarte atent și responsabil cu artista, motiv pentru care a rămas impresionată de el.

Mama cântăreței a mai spus că artista se simte foarte bine și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, de care se bucură din plin alături de familie și prieteni.

„Ne bucurăm de aceste momente frumoase alături de ei. Este incredibil ce se întâmplă. Theo este bine și se bucură de această perioadă frumoasă din viață ei. Anghel Damian este așa cum nu am mai văzut până acum. Un băiat înțelept, cu un rost în viață, este o persoană caldă și plăcută, este absolut minunat. I-am și zis că este ceva ce nu vezi tot timpul! Pe lângă asta, el este foarte responsabil cu fiica mea. Este ceva ce noi nu am mai văzut. Are grijă de ea să nu se obosească prea mult, să îi fie bine. O iubește și o protejează la fiecare pas.”, a mai declarat Nina Diaconu, pentru Click!.