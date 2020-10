Brad Pitt, dat în judecată pentru că ar fi ademenit o femeie cu promisiuni de căsătorie

O femeie din Texas îl dă în judecată pe Brad Pitt și cere daune în valoare de 100.000. de dolari, susținând că actorul a ademenit-o cu planuri de căsătorie apoi a păcălit-o cu o mare sumă de bani.

Kelli Christina, CEO al unei fime din domeniul sănătății din Plano, Texas, susține în documentele depuse la tribunal că a plătit 40.000. de dolari pentru ca actorul să apară la cinci evenimente caritabile pe care ea le-a organizat în beneficiul organizației Make It Right Foundation, organizație deținută de Brad Pitt și care construiește case pentru victimele Uraganului Katrina.

Mai mult decât atât, aceasta susține că relația dintre ea și Brad Pitt devenise atât de apropiată încât au avut „numeroase discuții și despre căsătorie”, se mai arată în documentele de la tribunal.

Aceleași documente dezvăluie faptul că echipa de avocați a actorului susține că Kelli Christina a fost păcălită de un infractor cibernetic care a pretins că este celebrul actor. Avocații lui Brad Pitt au depus o moțiune la tribunalul din Textas spunând că actorul nu a discutat niciodată cu Kelli Christina și cer anularea procesului.

„Nici reprezentanții fundației Make It Right și nici Dl.Pitt nu au avut niciun acord cu reclamantul”, se mai arată în documentele înaintate de avocații lui Pitt. „Mai degrabă, așa cum chiar aceasta recunoaște, se pare că toate discuțiile despre orice fel de înțelegere au fost purtate online, cu una sau mai multe persoane care pretindeau că sunt reclamatul – dar nu sunt în niciun fel asociate cu acesta”.

În plângerea depusă la tribunal de Kelli Christina se arată că: „În 2018, reclamantul Kelli Christina a fost abordată de Brad Pitt cu scopul de a strânge fonduri pentru fundația lui caritabilă, Make It Right. Kelli Christina a fost convinsă de prezentarea făcută de Brad Pitt și au avut o înțelegere de afaceri cu termeni și condiții specifice. Pitt a anulat fiecare apariție la evenimente, dar a încasat totuși onorariul de 40.000. de dolari”.

Kelli Christina a făcut câteva declarații după ce a aflat de cererea depusă de avocații lui Brad Pitt, spunând că: „Acest proces este important pentru țară așa că voi continua să mă lupt cu Brad Pitt și fundația Make it Right. Am 113 pagini de documente care susțin afirmațiile și acuzele mele. Nu mă aștept ca acest proces să fie anulat ușor”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro