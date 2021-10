Angelina Jolie, fotografiată din nou împreună cu fostul soț

Angelina Jolie și fostul său soț, Jonny Lee Miller, au fost surprinși din nou împreună. Cei doi au fost văzuți luni seară în aceeași mașină, după ce au luat cina la un restaurant din Beverly Hills.

Aceasta nu este însă prima revedere din ultima perioadă a celor doi. Pe 11 octombrie, aceștia luând din nou cina împreună.

În plus, în urmă cu câteva luni, actrița in vârstă de 46 de ani a fost surprinsă părăsind apartamentul lui Jonny din New York. Jolie a fost văzută intrând în clădirea în care locuiește actorul britanic, având în mână o sticlă de vin. Actrița a părăsit locuința lui Miller trei ore mai târziu.

La numai câteva zile distanță de la aceasta intalnire, Angelina Jolie a fost din nou fotografiată ieșind din clădirea unde se află apartamentul lui Jonny Lee Miller. De această dată însă, ea nu a mai fost singură, ci însoțită de fiul ei Pax, în vârstă de 17 ani.

Potrivit surselor, Angelina și fiul ei au fost însoțiți de o gardă de corp până la intrarea în apartamentul actorului, acolo unde au stat puțin peste o oră.

Angelina și Jonny s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 25 de ani, în timp ce filmau împreună pelicula Hackers. S-au îndrăgostit, iar un an mai târziu, în 1996, s-au și căsătorit. Relația lor nu a durat însă prea mult, cei doi anunțându-și despărțirea în septembrie 1997. Cu toate acestea, divorțul s-a finalizat în 1999.

În ciuda despărțirii, cei doi au rămas extrem de apropiați, Angelina mărturisind că au avut o relație frumoasă și plină de iubire.

„Eu și Jonny nu ne-am certat niciodată și nu ne-am rănit. Chiar mi-am dorit să fiu soția lui”, spunea în urmă cu mai mult timp actrița, potrivit The Mirror.

În plus, într-un interviu acordat revistei B, Jolie a mărturisit că divorțul de Miller a fost „probabil cea mai mare prostie pe care am făcut-o vreodată”.

