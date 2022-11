Andreea Bănică se mută într-o nouă casă. Cum arată vila de lux a artistei: „Noah va fi cel mai fericit”

Andreea Bănică este în culmea fericirii. Vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare imagini din noua vilă de lux în care urmează să se mute alături de familia ei. Artista a declarat că a muncit din greu pentru ca totul să iasă perfect, iar rezultatul este pe cale să fie gata.

Cântăreața este nerăbdătoare să se mute împreună cu soțul și copiilor lor în noua casă. Cum Andreea este foarte activă pe rețelele de socializare, aceasta le-a prezentat fanilor un tur virtual al noii locuințe. Artista și soțul ei, Lucian Mitrea, au apelat la specialiști de încredere pentru a se asigură că noul „acasă” va fi așa cum își imaginau.

Andreea Bănică a oferit detalii legate de construcția locuinței și amenajarea acesteia, care este aproape gata. Potrivit declarațiilor sale, ea și Lucian au optat pentru încălzire în pardoseală, un design modern și armonios, iar muncitorii lucrează din greu pentru a termina totul la timp.

„În proiect, aveam parchet din lemn masiv, însă am ales încălzirea în pardoseală și automat nu mai putem pune parchetul pentru că nu mai are același randament la căldură. Am decis să punem o gresie care imită parchetul, absolut superbă, pe care am pus-o și la hotel doar că pe altă nuanță. Nu-mi plac deloc caloriferele la vedere indiferent de model de aceea am ales încălzirea în pardoseală”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.