Cu ce probleme s-a confruntat Andreea Bănică în vacanța din Londra: „Simțeam că mă sufoc”

Andreea Bănică și fiica ei se înțeleg de minune, iar vacanțele de familie sunt o ocazie perfectă de a petrece cât mai mult timp împreună. Artista și Sofia au plecat în Londra pentru concertul lui Sam Smith, unul dintre cei mai în vogă artiști internaționali. Deși ar fi trebuit să fie o experiență plină de amuzament și voie bună, cântăreața a dezvăluit cu ce probleme s-au confruntat.

Cântăreața și fiica ei, Sofia, au ajuns în Londra pentru un concert mult așteptat. Artista a dezvăluit că a fost de-a dreptul uimită de camera pe care au primit-o la hotel, fiind complet diferită față de ceea ce au văzut pe internet și cerut. Andreea Bănică a împărtășit cu fanii experiența ei neplăcută de la hotelul din Londra și a povestit ce s-a întâmplat.

Sofia se află pentru prima dată în Londra, motiv pentru care mama ei și-a dorit să aibă parte de o experiență inedită. Cu toate acestea, vedeta a rămas dezamăgită de camera foarte mică pe care au primit-o, deși ea a cerut una spațioasă și cu condițiile necesare.

„Deși e greu să ai încredere că ceea ce vezi în poze va fi locul în care vei ajunge. Ireal, cum te poți păcăli pe niște sume mari…of, of… Această cameră ne-a fost dată prima oară! Credeam că sunt într-o cutie. Eu văzusem altceva. Simțeam că mă sufoc. Am luat un hotel aproape de locul unde va fi concertul. Sofia este pentru prima oară în Londra, am căutat ceva timp un hotel frumos, s-o impresionez pentru că merită! Și uite ce ne-au dat! Doamne sfinte!”, a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare