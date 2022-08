Andreea Bănică, declarație inedită despre soțul ei: „El este cel norocos în familie”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Cântăreața și soțul ei au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Pe lângă povestea de dragoste pe care o trăiesc de mai mulți ani, Andreea Bănică și Lucian Mitrea lucrează împreună în plan profesional, soțul artistei fiind și managerul ei. Cântăreața a făcut o declarație inedită despre partenerul ei de viață, mărturisind că el este cel norocos din familie.

„Mi-am luat o mașină și am vândut-o în câteva zile, în opt zile. Asta da, e o extravaganță. A și costat, dar bine că măcar am vândut-o cu cât am luat-o. N-am ieșit în pierdere (…) Lucian, el este cel norocos în familie, iar eu pe lângă el. Împreună, suntem norocoși datorită lui”, a povestit Andreea Bănică pentru Antena Stars.