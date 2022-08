Declarația surprinzătoare făcută de Deliric, după 2 ani de relație cu INNA: "Am inelul în minte..."

INNA și Deliric formează un cuplu foarte îndrăgit de public, iar împreună fac o echipă pe cinste. Cei doi artiști se susțin reciproc în proiectele lor, iar când vine vorba de viața personală, preferă să rămână discreți. La început, cei doi și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor, fără să își arate sentimentele în public. Cu toate acestea, momentele adorabile dintre cei doi sunt printre preferatele fanilor.

Declarațiile lor despre viața personală sunt destul de rare, însă artistul a făcut recent o excepție și a vorbit despre povestea lui de dragoste cu INNA, însă cuvintele lui au stârnit curiozitate și entuziasm în rândul fanilor celor doi. Din declarația lui Deliric, se poate înțelege cu ușurință că cei doi au planuri mari pentru viitor și iau în considerare chiar și o căsătorie.

În cadrul unui eveniment artistul a fost întrebat dacă a cerut-o în căsătorie pe partenera lui din ultimii doi ani, iar răspunsul lui a fost surprinzător.

„De unde ştiţi că nu am cerut-o? Nu îmi place să fac public treaba asta, dar am inelul în minte, doar trebuie să îmi fac curaj”, a spus Deliric.

INNA a oferit detalii inedite într-un interviu pentru Antena Stars despre relația îndelungată pe care o are cu Deliric. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani și se înțeleg de minune. Imaginile din vacanțe, dar și cele de acasă adună mii de aprecieri din partea fanilor, iar relația lor merge tot mai bine pe zi ce trece. Potrivit declarațiilor sale, rapperul este tot ceea ce vedeta și-a dorit de la un partener.

INNA a precizat că a avut parte de tot suportul iubitului ei, mai ales în perioadele dificile din viața ei. Pandemia a fost o încercare la fel de grea și pentru artistă, însă a avut sprijinul lui Deliric, care a ajutat-o să treacă peste perioada de cotitură. Viața profesională a artiștilor a fost afectată de restricțiile impuse din cauza pandemiei, moment în care INNA a spus că a simțit că își pierde cariera.

„Am muncit foarte mult în pandemie. Cred că jumătate-jumătate. La un moment dat, am crezut că mi-am pierdut meseria. Mie îmi place foarte mult să fiu pe scenă. Îmi place să stau în studio, îmi place să compun muzică, dar îmi place să fiu pe scenă. Și atunci când am văzut că devine din ce în ce mai serios, recunosc că am avut o teamă. Dar totul a revenit la normal și mă simt foarte bine. Oricât de mult m-aș fi ambiționat eu, recunosc că, de data asta, nu stătea în puterea mea. Eu sunt în mod normal ambițioasă, pandemia m-a trecut prin fel și fel de stări„, a spus INNA pentru sursa citată.