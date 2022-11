Trendul în design interior pe care l-au adoptat Andreea Marin, Emil Rengle, Miki Buzărnescu, Lavinia Petrea și Beatrice Olaru!

Elegante, parcă rupte din altă eră, amenajările interioare cu profile decorative dau un aer aparte casei. Fie că vorbim despre interiorul locuinței sau de exterior, efectul este același.

Trendul a apărut de curând, iar mai multe persoane publice din România l-au adoptat deja, printre care: Andreea Marin, Miki Buzărnescu, Lavinia Petrea, Beatrice Olaru sau Bebe Cotimanis.

Cele mai multe tipuri de profile decorative de înaltă calitate se găsesc la Fabrica de Profile. Pentru Beatrice Olaru, ideea de a-și amenaja casa a plecat chiar de la aici.

'Ideea casei mele a plecat de la Fabrica de Profile. Mi-am dorit foarte mult profilele astea și am început să le caut cu mult înainte să se intre la partea de finisaje. Știam că vreau profile neaparat, am ajuns la Fabrica de Profile și a fost cea mai profesionistă echipă cu care am lucrat la casă. Fără să exagerez. Atenția la detalii și chestiile de finețe le-am găsit acolo, echipa nu s-a lăsat până nu a ieșit totul așa cum trebuie', a spus aceasta.

Andreea Marin despre profilele decorative exterioare: 'Mi s-a părut interesant că se atașează destul de ușor!'

Pentru exteriorul casei, Andreea Marin a ales profile pentru conturul ferestrelor și pentru arcade: 'Cât de mult se poate schimba fațada unei case doar conturând ferestrele, creând arcade la intrare, pentru că la noi tăieturile erau drepte în fața ușii, îndulcind imaginea astfel, pur și simplu, atașând aceste profile. Mi s-a părut interesant că se atașează destul de ușor, că se vopsesc după aceea, că iarna n-ai probleme'¸ mărturisește Andreea Marin.

În plin proces de amenajare a casei, Lavinia Petrea a ales profilele decorative și plintele Fabrica de Profile luând în calcul durabilitatea și calitatea acestora.'Pornind de la ideea că gusturile nu se discută, însă discuția începe atunci când vorbim despre calitate și asta am căutat în primul rând, ceva de calitate. Mai ales că într-o casă cu trei copii, calitatea înseamnă durabilitate în timp și aveam mare nevoie de asta. În materie de plinte și de profile, ele sunt expuse destul de mult, copiii aleargă, uneori se dau cu trotineta prin casă și se opresc în plintă sau în perete', a spus prezentatoarea TV.

