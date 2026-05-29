Cum porți sandalele cu platformă în ținutele de zi cu zi

  de  ELLE
Există o prejudecată persistentă legată de sandalele cu platformă: că sunt prea masive pentru uzul cotidian, că aparțin exclusiv serii sau că sunt greu de combinat cu ce ai deja în garderobă. În realitate, tocmai versatilitatea lor face din aceste sandale una dintre piesele de încălțăminte cel mai ușor de integrat, de dimineață până seara, fără nicio schimbare de outfit.

De ce platforma schimbă ecuația confortului

Înainte de a vorbi despre cum se poartă, merită clarificat de ce sandalele cu toc și platformă sunt, în general, mai ușor de suportat pe parcursul zilei decât un toc simplu de aceeași înălțime. Diferența stă în modul în care este distribuită greutatea corpului: platforma reduce decalajul efectiv dintre călcâi și vârful piciorului, acționând totodată ca un amortizor pentru mingea piciorului. Practic, talpa anterioară nu mai este expusă presiunii directe pe o suprafață subțire, ci beneficiază de o protecție suplimentară.

Asta nu înseamnă că orice platformă este confortabilă indiferent de cât timp o porți. O meta-analiză publicată în BMC Public Health în 2023, care a sintetizat rezultatele a 81 de studii pe 1.501 participante, a confirmat că purtarea prelungită a tocurilor înalte, indiferent de tip, poate contribui la scurtarea mușchilor gambei și la instabilitate la nivelul gleznei. Platforma atenuează aceste efecte, dar nu le elimină complet. Există și un risc specific de reținut: persoanele cu glezne slabe trebuie să fie mai atente, deoarece o crăpătură în asfalt sau un pas nesigur poate provoca accidentare mai ușor decât în cazul unui toc clasic.

Regula proporțiilor, cel mai important principiu stilistic

Sandalele cu platformă sunt, prin natura lor, piese vizuale puternice. Tocmai de aceea, primul principiu de styling nu ține de culoare sau de material, ci de proporții. Deoarece talpa este masivă, ea cere o piesă de jos care să o echilibreze vizual, nu să o înghită sau să o amplifice în mod nefericit.

Pantalonii wide-leg și cei flared sunt combinația cea mai reușită. Linia evazată de la genunchi în jos creează un efect de continuitate cu volumul platformei, iar înălțimea adăugată de toc alungește silueta în ansamblu. Combinația dintre sandalele cu platformă și jeanșii flared are și o dimensiune estetică distinctă, cu un ecou retro actualizat, pe care designerii de modă îl propun frecvent în colecțiile de sezon cald. Dimpotrivă, jeanșii skinny sau drepți creează un contrast vizual nefavorabil: masa platformei pare și mai mare, iar piciorul pare mai scurt.

Cum funcționează în ținutele de zi

Ideea că sandalele cu platformă nu au ce căuta la birou sau la o ieșire casual vine dintr-o percepție depășită. În mediile de lucru cu un cod vestimentar mai relaxat, un model cu platformă joasă sau medie, din piele ecologică sau satin, se integrează fără probleme într-o ținută cu pantaloni largi și o bluză simplă. Cheia este să alegi un model cu finisaje curate, nu unul cu detalii excesive, și să lași restul ținutei să fie mai sobru.

La o ieșire casual, sandalele cu platformă merg cu rochii midi cu imprimeuri, cu seturi din materiale fluide sau chiar cu ținute athleisure care includ pantaloni largi din bumbac. Materialul contează și el: un model din piele ecologică sau dintr-un material mat este mai ușor de integrat în ținute de zi decât unul din satin sau cu aplicații decorative, care tinde să orienteze ținuta spre ocazii.

Pe meimei.ro, categoria de sandale cu toc și platformă include în prezent aproximativ 190 de modele, cu prețuri care pornesc de la 139,99 lei, acoperind o gamă variată de finisaje și înălțimi ale tocului, inclusiv modele cu toc de 12,5 cm. Această diversitate face mai ușoară găsirea unui model potrivit atât pentru uz zilnic, cât și pentru ocazii.

Tranziția zi-seară fără schimbarea încălțămintei

Unul dintre avantajele practice pe care sandalele cu platformă le oferă față de alte tipuri de încălțăminte este că funcționează bine pe toată durata zilei, inclusiv seara. Un model cu toc mai înalt și platformă pronunțată, purtat cu o rochie midi sau cu un costum, poate trece fără probleme de la o zi de lucru la o cină sau la un eveniment, fără să pară nepotrivit în niciunul dintre contexte.

Această versatilitate este amplificată de alegerea culorilor neutre sau a nuanțelor clasice, cum ar fi negru, bej sau maro, care se asortează cu aproape orice piesă vestimentară. Modelele cu culori vii sau cu imprimeu sunt mai potrivite pentru ținute construite special în jurul lor.

Ce să iei în calcul înainte de a cumpăra

Dincolo de estetică, câteva criterii practice influențează cât de mult vei purta efectiv o pereche de sandale cu platformă. Primul este înălțimea reală a tocului față de platformă: cu cât diferența dintre înălțimea tocului și înălțimea platformei este mai mică, cu atât piciorul este mai puțin solicitat. Al doilea este calitatea prinderii pe picior, în special la nivelul gleznei și al brantului, care determină stabilitatea în mers. Al treilea este materialul tălpii, care influențează aderența pe suprafețe netede sau umede.

Din perspectivă medicală, tocurile de 2,5 până la 5 centimetri sunt considerate mai puțin solicitante pentru structura piciorului decât cele mai înalte, dar acest reper nu înseamnă că modelele cu toc mai mare nu pot fi purtate, ci că durata și contextul de purtare devin mai importante. O pereche de sandale cu platformă înaltă purtată câteva ore la un eveniment pune mult mai puțin stres pe picior decât aceeași pereche purtată opt ore pe un traseu urban cu suprafețe variate.

Sandalele cu platformă nu sunt o categorie de nișă și nu cer un stil anume pentru a funcționa. Cer, în schimb, o alegere atentă a proporțiilor și o înțelegere clară a contextului în care vor fi purtate. Cu aceste două criterii rezolvate, devin una dintre cele mai adaptabile piese de încălțăminte din garderobă.

Surse

Zeng Z. et al., „Effects of high-heeled shoes on lower extremity biomechanics and balance in females: a systematic review and meta-analysis”, BMC Public Health, 2023.

„Understanding the Impact of High Heels on Foot Health”, Heart and Health, 2024.

„The Impact of Footwear on Biomechanics”, East Ocean Podiatry, 2024.

