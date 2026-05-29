Ascensiunea luxului de tip wellness pe litoralul bulgăresc

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cum redefinește HVD Hotels vacanțele de vară la malul mării

Luxul s-a schimbat. În liniște, dar fundamental și în special pentru profesioniștii care trăiesc într-un ritm alert, într-o permanentă stimulare digitală și sub presiunea de a fi mereu „conectați', atât la job, cât și acasă. Ritmul acesta care la un moment dat se cere a fi întrerupt redefinește din ce în ce mai clar ce înseamnă cu adevărat luxul. Iar, din ce în ce mai mult, luxul înseamnă liniște, echilibru, spațiu, stare de bine și odihnă autentică.

Cautăm din ce în ce mai mult experiențe care ne refac, nu care ne copleșesc. Vacanțele nu mai sunt doar despre bifarea unor destinații, ci au devenit o parte esențială a echilibrului emoțional și a stării de bine. Iar în contextul socio-politic actual este realmente reconfortant să știi că ai opțiuni aproape de casă.

Pe litoralul bulgăresc, HVD Hotels devine parte din această nouă conversație despre ospitalitate, una construită în jurul confortului rafinat, experiențelor orientate spre wellness și luxului discret. Să vedem de ce!

HVD Reina del Mar – locul unde wellness-ul, gastronomia și trendul quiet luxury' întâlnesc Marea Neagră

Situată chiar pe plajă, în Obzor, proprietatea de cinci stele îmbină designul contemporan elegant, suitele spațioase, gastronomia atent curatoriată și facilitățile extinse de wellness într-un mod care reflectă perfect tendința globală către „quiet luxury' — o formă de călătorie mai emoțională, mai restaurativă și mai orientată către experiență.

Spre deosebire de resorturile tradiționale de lux, concentrate pe spectacol, HVD Reina del Mar propune o atmosferă mai calmă și mai rafinată. Diminețile încep lent, cu o cafea privind Marea Neagră și sunetul valurilor care par să ajungă până la terasă. Zilele se desfășoară între zone elegante de piscine, ritualuri spa, experiențe wellness și prânzuri lungi la malul mării, iar serile sunt definite de concepte gastronomice sofisticate și energia liniștitoare a litoralului după apus.

Conceptul Ultra All Inclusive al proprietății depășește cu mult definiția clasică a unui all inclusive. Oaspeții pot descoperi multiple concepte culinare pe parcursul zilei, de la restaurante italiene și mediteraneene până la influențe asiatice sau turcești. Iar serile tematice, atent construite și cu selecții premium de băuturi încheie într-un mod perfect o zi petrecută aic. Accentul nu cade pe exces, ci pe varietate, calitate și atenție la detalii, o filozofie care se aliniază perfect noii definiții a luxului în călătorii și valorilor HVD Hotels.

Wellness-ul joacă, de asemenea, un rol central în experiența Reina del Mar. Zona Reina SPA & Wellness include piscine interioare încălzite, jacuzzi, saune finlandeze, băi cu aburi și aromoterapie, camere cu sare de Himalaya, zone de relaxare și tratamente personalizate pentru față și corp, concepute în jurul ideii de echilibru și regenerare. Suntem într-o perioada în care tindem ca măcar în vacanțe să prioritizăm starea de bine, atât fizică, dar mai ales emoțională și în acest context aceste experiențe devin din ce în ce mai relevante.

Un alt element definitoriu al ospitalității moderne de lux este flexibilitatea, mai exact capacitatea de a crea experiențe care par personale și intuitive din punct de vedere emoțional. La HVD Reina del Mar, acest lucru se traduce prin spații potrivite atât pentru cupluri în căutare de liniște, cât și pentru profesioniști care au nevoie de odihnă autentică sau familii care caută confort premium fără compromisuri. Camerele elegante, dotate cu facilități luxury, mini baruri atent selecționate, cosmetice premium și terase cu vedere la mare completează această senzație de confort firesc și effortless.

Ascensiunea luxului cu accent pe wellness reflectă, de fapt, o schimbare culturală mai amplă. Călătorii devin mai selectivi și mai atenți la felul în care o destinație îi face să se simtă. Accentul se mută de la cantitate către calitatea emoțională a experienței: dimineți liniștite, conversații autentice, ritualuri de wellbeing și experiențe mai lente, care readuc energia.

HVD Riviera Beach – Ape minerale, priveliști către mare și revenirea slow luxury-ului

Ați auzit de emblematicul Riviera Holiday Club, acum parte din portofoliul HVD Hotels? Acesta este locul unde priveliștile către mare, piscinele cu apă minerală, ritualurile spa și vegetația luxuriantă creează un ritm complet diferit al călătoriei.

HVD Riviera Beach propune o atmosferă calmă și restaurativă, cu dimineți ce încep lent, cu o cafea privind Marea Neagră, cu după-amiezi ce gravitează în jurul tratamentelor spa și a piscinelor cu ape minerale. Plaja este și ea acolo, la o aruncătură de baț, iar serile sunt definite de experiențe culinare elegante și energia calmă a litoralului după apus.

Ascensiunea conceptului de „wellness luxury' este strâns legată și de nevoia tot mai mare de reconectare emoțională. Tot mai mulți oameni aleg intenționat destinații unde se pot deconecta de zgomot și se pot reconecta cu ei înșiși, cu partenerii, prietenii sau familiile lor.

Acesta este motivul pentru care concepte adults only precum HVD Nympha rezonează atât de puternic cu turiștii de astăzi.

Nympha este una dintre cele cinci hoteluri care compun HVD Riviera și singurul adults-only gândit ca un refugiu seren, înconjurat de mare și parc.

Atmosfera este una deosebită, cu terase cu vedere la mare, facilitățile wellness, gastronomie rafinată și atmosferă calmă ce creează exact tipul de experiență pe care mulți oameni îl valorizează astăzi mai mult decât luxul tradițional, uneori ostentativ.

HVD Riviera Beach este un loc cu un potențial imens, care așteaptă să fie descoperit și care se va revanșa față de fiecare oaspete și va oferi tuturor un răgaz.

Poate că acesta este adevăratul lux al prezentului: să ai timp și spațiu pentru a fi cu adevărat prezent.

Iar pe litoralul bulgăresc, HVD Hotels construiește discret exact acest tip de experiență.

Descoperiți toate hotelurile HVD pe website-ul oficial HVD Hotels și în toate agențiile de turism partenere din România!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro