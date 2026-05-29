Cum să alegi forfecuța pentru cuticulă: caracteristici, tipuri și ghid de selecție

  de ELLE
De ce ai nevoie de o forfecuță dedicată pentru cuticulă?

Forfecuța pentru cuticulă este destinată îndepărtării pielii moarte din jurul unghiei, în cadrul manichiurii cu tăiere. Există și varianta fără tăiere, în care cuticula este tratată cu produse specializate, însă acestea pot provoca alergii, motiv pentru care mulți preferă să taie cuticula.

Spre deosebire de forfecuța pentru unghii, cea pentru cuticulă are lame mai fine și mai subțiri, care permit tăierea controlată și delicată chiar și în zonele greu accesibile din jurul unghiei. Maeștrii profesioniști preferă forfecuțele în locul clestilor, deoarece oferă mai multă precizie și reduc riscul de a atinge pielea sănătoasă.

Un detaliu esențial: nu folosi niciodată forfecuța de cuticulă pe unghie; lamele fine se vor deteriora iremediabil.

Tipuri de forfecuțe de manichiură

Forfecuțele de manichiură se împart în trei categorii principale, fiecare cu destinația sa specifică.

Forfecuțele pentru unghii au lame mai groase și sunt concepute exclusiv pentru tăierea plăcii unghiale — nu sunt potrivite pentru cuticulă. Pot fi cu vârfuri drepte (pentru unghii rezistente) sau curbate (pentru unghiile fragile și subțiri).

Forfecuțele pentru cuticulă au lame subțiate și ascuțite, gândite pentru tăierea delicată a pielii din jurul unghiei. Vârful poate fi curbat standard, curbat ascuțit sau extra-fin, fiecare potrivit unui profil diferit de utilizator.

Forfecuțele universale combinate pot fi folosite atât pentru cuticule, cât și pentru scurtarea ușoară a unghiilor, cu forme ușor curbate sau cu lama mai lată în centru.

Cum alegi forfecuța potrivită?

Indiferent de model, câteva criterii tehnice rămân valabile pentru orice forfecuță de calitate: oțelul inoxidabil chirurgical (rezistă la coroziune și se ascute ușor), suprafața netedă fără ciopituri sau bavuri, jocul minim și uniform dintre lame, mânerele ergonomice care se potrivesc confortabil în mână și șurubul reglabil care permite ajustarea tensiunii lamelor în timp.

Ascuțimea este poate cel mai important criteriu: o lamă bine ascuțită taie cuticula curat, dintr-o singură mișcare, fără să rupă sau să smulgă pielea. Forfecuțele fabricate la Solingen, Germania, trec printr-un proces de ascuțire manuală pe piatră – numit master sharpening – verificat la microscop, imposibil de reprodus pe linie industrială automată.

Cele mai bune forfecuțe profesionale pentru cuticulă Erbe Solingen

Toate modelele Erbe Solingen sunt fabricate din oțel inoxidabil chirurgical 1.4021 forjat la cald, ascuțite manual și prevăzute cu șurub de reglare fină. Forjarea la cald reorganizează structura moleculară a oțelului, eliminând bulele de aer și asigurând un tăiș care durează de 10 ori mai mult decât al unui instrument ștanțat din tablă. Cu întreținere corectă, durabilitatea estimată este de 20–30 de ani.

Locul 1  Forfecuță de cuticule ERBE Premium, vârf extra-ascuțit, stil retro (91065)

Instrumentul de vârf din gama Erbe Solingen pentru cuticule. Lamele subțiri cu vârf extra-fin prind și cele mai mici particule de piele uscată sau cuticulă nou-crescută, iar lama tubulară – în care cele două brațe se închid complet pe toată lungimea – asigură o tăiere uniformă din bază până în vârf, fără smulgere. Finisaj mat retro, șurub de reglare fină, forjat la cald din oțel 1.4021, ascuțit manual. Recomandat maeștrilor cu experiență și utilizatorilor exigenți care nu acceptă compromisuri. Cu întreținere corectă, durează o viață.

Locul 2  Forfecuță de cuticule ERBE Premium, design retro distinctiv (91088)

Același nivel de calitate ca modelul nr. 1, diferență pur estetică: designul retro distinctiv, cu un mic spațiu vizibil între brațe, îl face imediat recognoscibil. Vârful ușor lățit reduce riscul de rănire pentru utilizatorii care nu au experiența unui profesionist, iar lama ascuțită manual pe piatră oferă o tăietură curată de fiecare dată. O alternativă vizuală rafinată pentru cei care apreciază estetica instrumentelor clasice germane. Made in Solingen.

Locul 3  Forfecuță de cuticule ERBE Premium, vârf rotunjit, stil retro (91085)

Primul model accesibil din linia ERBE Premium. Lamele curbate sunt deosebit de ascuțite, capabile să taie cele mai fine cuticule, iar vârful ușor rotunjit reduce drastic riscul de înțepare a pielii din jur. Este alegerea corectă pentru cei care vor precizia unui instrument profesional Solingen, dar nu au experiența unui maistru. Forjată dintr-o singură bară de oțel, ascuțită manual, șurub de reglare fină, finisaj mat retro. 9 cm.

Locul 4  Forfecuță de cuticule profesională, vârf curbat și ascuțit, oțel inoxidabil (91060)

Vârful tip „rândunică”, curbat și ascuțit, permite accesul precis în zonele dificile din jurul unghiei și este ideal pentru îndepărtarea delicată a pielițelor desprinse. Recomandată celor care au deja un pic de îndemânare și vor mai multă precizie față de modelul standard. Fără nichel, sterilizabilă, finisaj mat satinat, oțel inoxidabil chirurgical 1.4021.

Locul 5  Forfecuță de cuticule profesională, oțel inoxidabil (91080)

Modelul de intrare în gama Erbe Solingen pentru cuticule și, totodată, cel mai recomandat pentru începători. Vârful curbat standard oferă o tăiere controlată și iertătoare, ideală pentru cei care își îngrijesc cuticulele acasă fără experiență prealabilă. Fabricată din oțel inoxidabil 1.4021, nu conține nichel și este sterilizabilă. 9 cm. Punctul de plecare corect pentru oricine vrea un instrument de calitate germană fără să facă un compromis.

Sfaturi de întreținere

Dezinfectează forfecuța cu alcool izopropilic 70% după fiecare utilizare și usuc-o imediat. O dată pe lună, aplică o picătură de ulei mineral fără rășini în articulație. Depozitează în etui, ferit de umiditate și șocuri mecanice. Nu folosi dezinfectanți pe bază de clor. Dacă după ani de utilizare lamele au prea mult joc, reglează șurubul central cu o șurubelniță fină – forfecuța își recapătă precizia.

Concluzie

Forfecuța profesională pentru cuticule este un instrument mic, dar cu un impact direct asupra calității manichiurii și a sănătății pielii din jurul unghiei. Alegerea corectă depinde de nivelul de experiență, de tipul de cuticulă și de frecvența utilizării, dar un lucru rămâne constant indiferent de profil: materialul și calitatea fabricației nu pot fi ignorate.

Modelele Erbe Solingen din lista de mai sus acoperă tot spectrul, de la primul instrument de calitate al cuiva care abia începe (91080) până la forfecuța de salon cu vârf extra-fin pentru maeștrii exigenți (91065). Toate sunt fabricate la Solingen, din oțel forjat, ascuțite manual și gândite să dureze zeci de ani. Diferența dintre modele nu este una de calitate a oțelului sau a fabricației, ci una de geometrie a vârfului și de estetică. Alege în funcție de mâna ta și de nivelul de precizie pe care ți-l permiți, iar instrumentul va face restul.

Sursa foto: Solingen.ro

