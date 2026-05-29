Answear lansează noua campanie SS26 pentru sezonul de primăvară-vară

După prezentarea Your Reflection SS26 — primul fashion show prin care Answear și-a dezvăluit colecția multi-brand în spațiul Art Box din Norblin Factory — brandul deschide un nou capitol dedicat sezonului cald. De această dată, printr-o serie de spoturi cinematice în care hainele nu doar îmbracă, ci și transmit emoții. 

  de  ELLE
Campania SS26 se construiește în jurul unei întrebări centrale: ce se întâmplă atunci când fascinația pentru modă depășește limitele obișnuitului? Cele nouă videoclipuri transformă hainele și accesoriile în personaje principale, într-un univers vizual în care stilul, mișcarea și emoția coexistă firesc.

„Fiecare spot explorează o categorie diferită, atât din perspectiva produselor, cât și a contextului: rochii, genți, piese resortwear, colecții de seară, dar și sneakers în variante casual și sport. Elementul care le conectează este precizia coregrafică a mișcării, reinterpretată de fiecare dată într-un mod diferit', spune Marta Sawicka, Image Marketing Director.

Estetica noii campanii se află la granița dintre realism cinematografic și expresivitate contemporană. Rochiile capătă intensitate în decoruri aflate într-o continuă transformare, accesoriile domină cadrele, iar look-urile de vară trec natural de la lejeritatea zilei la rafinamentul sofisticat al serii.

În centrul colecției SS26 se află însă rochia — reinterpretată ca expresie a feminității moderne. Modelele cu volane, texturile din dantelă delicată, siluetele fluide sau imprimeurile spectaculoase definesc o estetică elegantă și memorabilă. Pe answear.ro, selecția dedicată sezonului reunește o varietate amplă de piese premium și branduri internaționale, de la rochii statement pentru apariții de seară, până la modele effortless pentru vacanțe sau plimbări lungi de vară.

Paleta cromatică mizează pe tonuri pastelate, alburi luminoase și nuanțe naturale, în timp ce croielile maxi, midi sau mini pun accent pe fluiditate, feminitate și libertatea de mișcare. Fiecare piesă este gândită ca o declarație de stil discretă, dar puternică — o combinație între eleganță contemporană și confort sofisticat.

În noua campanie SS26, Answear transformă rochiile într-o experiență senzorială și emoțională, profund conectată cu ritmul și energia sezonului.

Campania este semnată de regizorul danez Viktor Sloth, cunoscut pentru proiectele realizate pentru Prada, Balmain și Gucci, iar coregrafia poartă semnătura Agăi Konopka, artistă asociată teatrului de dans, care a transformat mișcarea într-un instrument vizual de storytelling.

Colecția Spring/Summer 2026 este disponibilă pe answear.ro și în aplicația Answear, iar campania va fi prezentă pe canalele digitale din toate cele 12 piețe în care brandul activează.

Sursa foto Answear.ro

