Solitaire, Halo sau Pavé? Ghidul pentru alegerea inelului de logodnă cu diamante naturale în 2026

Există trei întrebări pe care orice cuplu și le pune în momentul în care trece pragul unui magazin de bijuterii fine: ce stil de inel reflectă cel mai bine personalitatea ei, ce tip de diamant oferă cel mai bun raport calitate-valoare pe termen lung și cum recunoști o bijuterie de o calitate ireproșabilă față de una care arată bine doar în vitrină.

  . Actualizat 29.05.2026, 17:48,  de  ELLE
Colecția Blanco’s Diamonds de la Sabrini oferă răspunsuri concrete prin trei stiluri distincte de inele de logodnă cu diamante naturale certificate. Fiecare stil are propria logică estetică, însă toate împărtășesc același standard gemologic nenegociabil: diamante naturale cu claritate VS sau superioară și culoare G sau superioară, însoțite de certificări internaționale GIA, IGI sau HRD pentru pietrele centrale de dimensiuni semnificative.

Solitaire — când simplitatea e cea mai curajoasă alegere

Inelul de logodnă solitaire e construit pe un principiu radical: o singură piatră, o montură care o pune în valoare, nimic în plus. Întreaga bijuterie există exclusiv pentru a capta și a reflecta lumina prin diamantul central, fără alte elemente care să distragă atenția.

Această simplitate aparentă este înșelătoare. Un solitaire nu iartă niciun compromis — piatra fiind singura vedetă, calitatea ei este vizibilă din orice unghi și în orice lumină. Tocmai de aceea, selecția riguroasă a diamantelor în funcție de cei 4C este mai importantă la modelul solitaire decât la oricare altul. În colecția Blanco’s Diamonds, inelele solitaire sunt disponibile în aur 18k galben sau alb și în platină 950.

Colecția Solitaire de la Sabrini acoperă un spectru complet. La un capăt găsim piese cu design minimalist care fac estetica clasică accesibilă celor care fac primul pas în lumea diamantelor naturale. La celălalt capăt se află creațiile din Excellence Collection, cu diamante GIA de dimensiuni considerabile — adevărate piese de patrimoniu, gândite să traverseze generații. Între ele, o gamă gândită să răspundă oricărei ocazii și oricărui buget.

Cui i se potrivește: Femeii care alege rafinamentul discret în locul opulenței vizuale și care știe că un diamant natural de calitate superioară nu are nevoie de artificii estetice pentru a fi remarcat.

Halo — strălucire amplificată, prezență vizuală maximă

Designul Halo adaugă un element esențial față de solitaire: o coroană de diamante mai mici montate în jurul pietrei centrale, care îndeplinește simultan două funcții. Prima este de ordin vizual: creează iluzia optică prin care piatra centrală pare semnificativ mai mare decât caratajul ei real. A doua este de ordin luminos: micro-diamantele reflectă propria lumină spre piatra centrală, amplificând strălucirea întregului ansamblu.

Rezultatul este un inel cu o prezență puternică, capabil să atragă privirile din celălalt capăt al camerei. Colecția Halo Blanco’s Diamonds este realizată exclusiv din aur de 18k, respectând standardul de culoare G și claritate VS atât pentru diamantul central, cât și pentru cele de pe coroană.

Cui i se potrivește: Femeii cu o personalitate puternică, care apreciază bijuteriile cu un impact vizual sofisticat. Acest stil funcționează excepțional în combinație cu tăieturile Fancy (oval sau pear), unde coroana accentuează perfect forma distinctivă a pietrei.

Pavé — banda de strălucire care transformă inelul într-o cascadă de lumină

Pavé este stilul care aduce un plus de dramatism: transformă corpul inelului într-un ‘pavaj’ de diamante naturale montate extrem de strâns, creând o suprafață continuă de sclipiri. Spre deosebire de Halo, unde diamantele mici înconjoară doar piatra centrală, acest design extinde strălucirea de jur-împrejurul degetului.

Efectul este spectaculos: inelul scânteiază din orice unghi, deoarece metalul devine aproape invizibil sub mantia de pietre. Un inel Pavé cu o piatră centrală în tăietură Emerald — o semnătură geometrică superbă în colecția Blanco’s Diamonds — oferă un contrast fascinant între liniile curate ale diamantului principal și dinamismul fluid al benzii de diamante din corpul inelului.

Standardul riguros Sabrini se aplică integral și aici: fiecare diamant de pe bandă respectă criteriile stricte de culoare (G+) și claritate (VS). Această atenție la detalii face diferența față de colecțiile de pe piață unde standardele înalte se aplică doar selectiv.

Cui i se potrivește: Femeii care își dorește o bijuterie cu o dinamică intensă a luminii și care înțelege că stilul Pavé nu înseamnă opulență, ci rafinament tehnic. Fixarea impecabilă a zecilor de diamante miniaturale este una dintre cele mai dificile și respectate operațiuni din bijuterie.

Cum alegi între cele trei — ghid rapid

Dacă prioritatea ta este puritatea absolută a diamantului, prezentat în cel mai onest mod cu putință: Alege Solitaire. Dacă vrei ca piatra centrală să aibă un impact vizual dublu și o strălucire amplificată: Alege Halo. Dacă îți dorești ca întreaga bijuterie să fie o declarație de lumină, de la piatră până la bandă: Alege Pavé.

Desigur, cele trei stiluri nu se exclud,  colecția incluzând și modele hibrid care combină o coroană Halo cu o bandă Pavé. În cele 30 de magazine Sabrini din România, consilierii dedicați ghidează fiecare alegere în funcție de anatomia mâinii, stilul de viață și bugetul alocat — oferind toate informațiile necesare pentru o decizie asumată, fără presiune.

Standardul Blanco’s Diamonds — ce garantează Sabrini indiferent de stilul ales

Indiferent de stilul favorit, colecția Blanco’s Diamonds se supune unui set de reguli stricte:

Claritate VS sau superioară — diamante practic curate la ochiul liber, fără incluziuni vizibile fără echipament specializat, la cel mai bun raport calitate-preț din întreaga scală GIA.

Culoare G sau superioară — alb imaculat, fără nuanțe gălbui, care maximizează reflexia luminii prin piatră.

Tăietură Excellent — singurul criteriu produs de mâna omului și cel mai important dintre cei 4C, care determină cum intră și cum iese lumina din diamant.

Certificate internaționale GIA, IGI sau HRD pentru diamantele centrale de dimensiuni semnificative — documentul care transformă o bijuterie într-o investiție verificabilă independent.

Descoperă colecția completă de inele de logodnă Blanco’s Diamonds la: sabrini.ro/Inele-Logodna-Diamante-Naturale.

