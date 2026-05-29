Frumusețe și longevitate susținute din interior cu cele mai studiate ingrediente: spermidină, PQQ, NADH, fisetin, resveratrol, CoQ10, berberină

În ultimii ani, conversația despre frumusețe și longevitate s-a mutat tot mai mult din zona soluțiilor superficiale către sănătatea celulară și echilibrul organismului din interior. Energia, calitatea pielii, vitalitatea, recuperarea și procesul de îmbătrânire sunt influențate de mecanisme profunde precum stresul oxidativ, funcția mitocondrială și regenerarea celulară. Iar în acest scop au fost atent studiate numeroase ingrediente pentru rolul asociat domeniului healthy aging. Află mai multe despre acest subiect și despre ingredientele-cheie pentru frumusețe și longevitate, oferite chiar sub forma unui supliment, AGE RENEW® by NEW CELL!

Abordare modernă privind frumusețea și longevitatea

Cu toții știm că îmbătrânirea este un proces natural, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să ne resemnăm în fața trecerii timpului. Grație cercetărilor din ultimii ani, acum avem la dispoziție diverse metode prin care putem asigura o abordare modernă a procesului de îmbătrânire, cu accent pe menținerea și promovarea frumuseții și a longevității.

În primul rând, conceptul de frumusețe s-a schimbat semnificativ în ultimii ani: accentul nu cade pe soluții externe și efecte rapide, dar temporare, ci pe îmbunătățirea modului în care îmbătrânim prin legătură directă cu sănătatea celulară și de echilibrul intern al organismului. Astfel, frumusețea și longevitatea nu mai sunt considerate aspecte separate, iar o abordare modernă privind acestea presupune susținerea mecanismelor biologice implicate în îmbătrânire: stresul oxidativ, inflamația cronică, funcția mitocondrială, regenerarea celulară și producția de energie. Practic, obiectivul este să menținem organismul funcțional, rezilient și echilibrat pentru cât mai mult timp.

Prin urmare, s-a înregistrat o creștere a interesului privind cercetarea unor ingrediente anti-îmbătrânire, cu beneficii pentru frumusețe și longevitate, precum spermidină, PQQ, NADH, fisetin, resveratrol, CoQ10, berberină. Acestea au fost studiate intens pentru capacitatea lor de a susține procese esențiale precum protecția antioxidantă, funcționarea mitocondriilor, metabolismul și mecanismele naturale de reparare celulară. Totul în combinație cu urmarea unui stil de viață cât mai sănătos, bazat pe somn suficient, alimentație echilibrată, mișcare regulată, gestionare optimă a stresului și sănătate metabolică.

În concluzie, frumusețea nu mai este limitată la aspectul exterior, iar longevitatea nu înseamnă doar prelungirea anilor de viață. O abordare modernă a acestora se bazează pe menținerea vitalității, clarității mentale, energiei și calității vieții, printr-un organism sănătos, care funcționează în mod eficient și echilibrat. Accentul se mută de la ideea de „anti-aging' la conceptul de healthy aging!

Despre AGE RENEW® by NEW CELL

AGE RENEW® by NEW CELL, produs de COSMO PHARM®, este un supliment premium pentru susținerea longevității, frumuseții, energiei celulare, protecției antioxidante, dar și pentru promovarea proceselor naturale implicate în menținerea vitalității și a tinereții organismului. Acesta sprijină o abordare completă și modernă constând în îmbătrânire sănătoasă, bazată pe trei principii esențiale: funcție mitocondrială, regenerare și protecție celulară și echilibru metabolic.

Formula suplimentului AGE RENEW® by NEW CELL se bazează pe un mix de ingrediente puternic asociate cu energie celulară, proprietăți anti-aging, funcții cognitive și protecție antioxidantă. Pe scurt, beneficiile acestora sunt următoarele:

NADH – suport puternic pentru energia celulară, fiind direct implicat în producerea de ATP; de asemenea, susține funcția mitocondrială și vitalitatea fizică și mentală;

PQQ – susține formarea de noi mitocondrii și optimizează producția de energie la nivel celular;

Coenzima Q10 – susține lanțul respirator mitocondrial și producția de energie celulară, dar și menținerea sănătății cardiovasculare;

Resveratrol – antioxidant puternic asociat cu protecția împotriva stresului oxidativ și cu mecanismele implicate în menținerea vitalității și a sănătății cardiovasculare;

Spermidină – susține procesele naturale de reînnoire celulară, oferind sprijin pentru autofagie și longevitate celulară;

Quercetin și Fisetin – antioxidanți cu proprietăți puternice anti-aging și sprijin privind protecția și sănătatea celulară;

Berberină – susține echilibrul metabolic (cu accent pe glucide, lipide, colesterol).

AGE RENEW® by NEW CELL este un produs 100% natural, recomandat în special persoanelor preocupate longevitate și healthy aging (anti-aging din interior). De asemenea, poate fi indicat persoanelor preocupate de sănătatea cardiovasculară și/sau de echilibrul metabolic, dar și celor care se confruntă cu senzații intense de oboseală sau cu o scădere majoră a vitalității.

Beneficiile suplimentului AGE RENEW® by NEW CELL

Prin formula sa complexă și naturală, suplimentul AGE RENEW® by NEW CELL prezintă numeroase beneficii pentru sănătate, cu accent pe frumusețe, longevitate și healthy aging. În continuare îți prezentăm o listă cu principalele beneficii:

pentru sănătatea neurocerebrală: susține energia celulară, metabolismul energetic al creierului și funcționarea optimă a mitocondriilor cerebrale; de asemenea, contribuie la menținerea unor funcții cognitive normale (cu accent pe memorie, concentrare, claritate mentală), la protecția antioxidantă, la menținerea vitalității mintale;

pentru energie celulară și vitalitate: contribuie mult la producția de energie celulară (ATP), susține metabolismul energetic celular și mitocondrial, dar și vitalitatea generală a organismului; de asemenea, contribuie la reducerea senzației de oboseală și epuizare și sporește energia și rezistența fizică și mintală;

pentru longevitate și regenerare celulară: susține procesele naturale de regenerare celulară prin menținerea integrității celulare și promovarea proceselor de autofagie celulară; de asemenea, contribuie la protecția împotriva stresului oxidativ celular;

pentru sănătatea cardiovasculară: susține funcția cardiacă normală și circulația sanguină eficientă, menținând sănătatea vaselor de sânge, dar și nivelurile normale de colesterol; de asemenea, contribuie la protecția celulelor inimii împotriva stresului oxidativ;

pentru echilibru metabolic: susține metabolismul glicemic (menținerea unui nivel normal al glicemiei) și lipidic, promovând funcționarea normală a metabolismului (inclusiv cel energetic);

protecție antioxidantă: reduce stresul oxidativ, contribuie la protecția celulelor și a ADN-ului celular împotriva stresului oxidativ și susține protecția celulelor împotriva radicalilor liberi;

pentru frumusețe (piele, ten, păr): susține sănătatea pielii (protecție împotriva îmbătrânirii premature, menținerea elasticității pielii și a luminozității tenului); de asemenea, susține circulația și nutriția celulară pentru un păr sănătos.

Cu ingredientele potrivite cu beneficii „healthy aging', te poți bucura de frumusețe și longevitate indiferent de vârstă. Bazează-te pe formula 100% naturală a suplimentului AGE RENEW® by NEW CELL și pe o abordare modernă și inteligentă a conceptului de îmbătrânire sănătoasă, cu accent pe echilibrul interior!

Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

Foto: COSMO PHARM

