O echipă de tineri români și-a prezentat la Cannes operele de artă și colecțiile vestimentare

Într-un decor emblematic al rafinamentului internațional, prestigiosul hotel de 5 stele Carlton Cannes a găzduit un eveniment exclusivist organizat de Prestige Summit Cannes în colaborare cu HiTech Moda New York, reunind designeri, modele și artiști din întreaga lume într-o celebrare spectaculoasă a modei, artei și creativității contemporane.

Evenimentul desfășurat în timpul Festivalului de Film de la Cannes a adus pe podium nume remarcabile ale modei internaționale, oferind publicului o experiență artistică de excepție.

România a fost reprezentată cu eleganță de designerii House of Anastasia și Zaggaro, ale căror colecții au impresionat prin originalitate și rafinament. Pe podium au strălucit modelele românești Ștefania Păuna și Denis Mihai, apreciați pentru profesionalismul și prezența scenică deosebită.

Din partea agenției Euromodels Dubai au participat modele internaționale venite special din Georgia: Anastasia Bakuradze, Natia Lomouri și Nutsa Grigorashvili, contribuind la atmosfera cosmopolită și exclusivistă a serii.

HiTech Moda New York a reunit designeri din toate colțurile lumii, transformând evenimentul într-o adevărată platformă globală a modei. Printre cele mai apreciate apariții s-a numărat brandul Divine Silk – Disi, cunoscut pentru utilizarea mătăsii ca formă de artă. Designerul brandului, Yana Voitovska, a atras atenția presei și invitaților internaționali după ce a fost invitată de două ori pe red carpet la premiere ale filmelor din competiția oficială de la Cannes, impresionând într-o rochie creată chiar de ea.

Un alt nume important prezent la eveniment a fost celebrul designer american Mark DeFang, recunoscut pentru spectaculoasele sale prezentări din cadrul New York Fashion Week.

De asemenea, creațiile brandului House of Zora, reprezentat de designerul filipinez Dang Bricca, au făcut senzație pe catwalk prin eleganță, culoare și influențe culturale sofisticate.

Brandul Lynette Couture a realizat ședințe foto exclusiviste pe Coasta de Azur alături de modelele sale, printre care s-a remarcat și Jonaki Ghodekar, model internațional și deținătoare a titlului Miss Asia UK.

Pamela Privette, organizatorul HiTech Moda, a descris evenimentul drept „un succes remarcabil', anunțând deja pregătirile pentru următoarele destinații ale circuitului internațional de fashion: Tokyo, New York și Paris.

Dincolo de modă și stil, Prestige Summit Cannes a oferit invitaților și o incursiune în universul artei contemporane prin expoziții de pictură și sculptură. Un punct central al serii a fost expoziția „Brâncuși – 150 de ani', un omagiu adus marelui sculptor român Constantin Brâncuși. Expoziția a inclus lucrări semnate de artiștii Ruxandra Chendi, Viorela Martin, Michelle Martin, Cosmin Certejan și Mihai Gavrilă, aducând în atenția publicului internațional creativitatea și sensibilitatea artei românești contemporane.

Atmosfera spectaculoasă a serii a fost completată de artistul urban MAYO, care a compus o piesă muzicală special creată pentru prezentarea de modă. Melodia vorbește despre stil, fashion și modul în care acestea se împletesc armonios cu muzica urbană contemporană, oferind întregului show o energie modernă și vibrantă.

Prestige Summit Cannes continuă astfel să îmbine excelența în fashion, artă și networking internațional, consolidând poziția Cannes-ului ca epicentru al eleganței și culturii globale.

