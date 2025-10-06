Andreea Bălan, petrecere de poveste pentru fiica ei cea mare. Ella a împlinit 9 ani: „Ador să le văd fericirea în ochi”

Andreea Bălan a împărtășit pe Instagram momente speciale de la ziua de naștere a fiicei sale, Ella, care a împlinit 9 ani. Artista a postat mai multe fotografii de la eveniment, însoțite de un mesaj emoționant.

Andreea Bălan, petrecere de vis pentru Ella

Cântăreața nu ezită niciodată să își răsfețe fiicele, care sunt cea mai mare bucurie din viața ei. Cu ocazia zilei de naștere a Ellei, Andreea a organizat o petrecere de poveste pentru micuța care a împlinit 9 ani. Aniversarea a fost una tematică, impresionând prin momentele speciale cu magicieni, decorul roz și tortul impresionant. Victor Cornea a fost și el prezent la petrecere, fiind alături de familie.

Tema petrecerii din acest an a fost „Fetițele K-Pop”, exact așa cum și-a dorit Ella.

„O petrecere de neuitat pentru Ella!

Aseară am sărbătorit cei 9 anișori ai ei într-o atmosferă plină de culoare, râsete și voie bună

Odată cu Ella si Clara, imi retrăiesc și eu copilăria si ador să le văd fericirea din ochi, să cânt și să dansez alături de ele la aceste petreceri minunate!

Tema de anul acesta a fost ‘Fetițele K-Pop’, exact așa cum și-a dorit Ella

Mulțumim din suflet tuturor invitaților pentru prezență, urări și cadourile frumoase”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Detalii despre nunta cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Bălan a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa logodnicului ei, Victor Cornea. Cu toate că are perioade în care este plecat datorită carierei sale sportive, atunci când revine acasă este atent la nevoile artistei.

„Victor e un bărbat foarte cald, calm și afectuos… Fetițele vor fi domnișoare de onoare la nunta noastră și abia aștept dar până atunci am de pregătit un super show la Sala Palatulu, pe 1 Martie, de Mărțișor. Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani metabolismul se schimbă. Eu mănânc foarte puțin, de două ori pe zi, un singur fel și fac sport de trei ori pe săptămână. Eu nu gătesc pentru că nu am timp și nu am răbdare să fac asta, am un program extrem de ocupat, cariera, fetițele. Dar Victor, care e tot timpul plecat, atunci când vine acasă, gătește el, se ocupă de micul dejun și face o omletă delicioasă!”, a povestit Andreea Bălan pentru Click!

foto: Arhiva ELLE

