Andreea Bălan, petrecere de poveste pentru fiica ei cea mare. Ella a împlinit 9 ani: „Ador să le văd fericirea în ochi”

Andreea Bălan a organizat o petrecere tematică pentru fiica ei, Ella.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bălan și familia la petrecerea Ellei (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Andreea Bălan a împărtășit pe Instagram momente speciale de la ziua de naștere a fiicei sale, Ella, care a împlinit 9 ani. Artista a postat mai multe fotografii de la eveniment, însoțite de un mesaj emoționant.

Andreea Bălan, petrecere de vis pentru Ella

Cântăreața nu ezită niciodată să își răsfețe fiicele, care sunt cea mai mare bucurie din viața ei. Cu ocazia zilei de naștere a Ellei, Andreea a organizat o petrecere de poveste pentru micuța care a împlinit 9 ani. Aniversarea a fost una tematică, impresionând prin momentele speciale cu magicieni, decorul roz și tortul impresionant. Victor Cornea a fost și el prezent la petrecere, fiind alături de familie.

Tema petrecerii din acest an a fost „Fetițele K-Pop”, exact așa cum și-a dorit Ella.

„O petrecere de neuitat pentru Ella!
Aseară am sărbătorit cei 9 anișori ai ei într-o atmosferă plină de culoare, râsete și voie bună
Odată cu Ella si Clara, imi retrăiesc și eu copilăria si ador să le văd fericirea din ochi, să cânt și să dansez alături de ele la aceste petreceri minunate!
Tema de anul acesta a fost ‘Fetițele K-Pop’, exact așa cum și-a dorit Ella
Mulțumim din suflet tuturor invitaților pentru prezență, urări și cadourile frumoase”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Detalii despre nunta cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Bălan a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa logodnicului ei, Victor Cornea. Cu toate că are perioade în care este plecat datorită carierei sale sportive, atunci când revine acasă este atent la nevoile artistei.

„Victor e un bărbat foarte cald, calm și afectuos… Fetițele vor fi domnișoare de onoare la nunta noastră și abia aștept dar până atunci am de pregătit un super show la Sala Palatulu, pe 1 Martie, de Mărțișor. Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani metabolismul se schimbă. Eu mănânc foarte puțin, de două ori pe zi, un singur fel și fac sport de trei ori pe săptămână. Eu nu gătesc pentru că nu am timp și nu am răbdare să fac asta, am un program extrem de ocupat, cariera, fetițele. Dar Victor, care e tot timpul plecat, atunci când vine acasă, gătește el, se ocupă de micul dejun și face o omletă delicioasă!”, a povestit Andreea Bălan pentru Click!

Citește și:
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că…'

foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Adelina Pestrițu, despre viața de familie și carieră. Cum păstrează vedeta un echilibru: "Încerc să le împart"
People
Adelina Pestrițu, despre viața de familie și carieră. Cum păstrează vedeta un echilibru: "Încerc să le împart"
Barack și Michelle Obama sărbătoresc 33 de ani de căsnicie. Mesajul transmis de fosta Primă Doamnă: "O călătorie minunată"
People
Barack și Michelle Obama sărbătoresc 33 de ani de căsnicie. Mesajul transmis de fosta Primă Doamnă: "O călătorie minunată"
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week
People
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week
Când are premiera sezonul 16 al show-ului Chefi la cuțite. Anunțul oficial făcut de Antena 1
People
Când are premiera sezonul 16 al show-ului Chefi la cuțite. Anunțul oficial făcut de Antena 1
Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris
People
Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris
Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media. Actrița publică rar imagini cu cei trei copii: "Pot apărea complicații"
People
Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media. Actrița publică rar imagini cu cei trei copii: "Pot apărea complicații"
Libertatea
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cât costă pastrama de berbecuț vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. A scumpit-o cu 20 de lei: „Avem comenzi foarte multe”
Cât costă pastrama de berbecuț vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. A scumpit-o cu 20 de lei: „Avem comenzi foarte multe”
De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își expun băieții pe conturile de socializare. „Pot apărea complicații. Până acum am fost liniștiți”
De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își expun băieții pe conturile de socializare. „Pot apărea complicații. Până acum am fost liniștiți”
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
catine.ro
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Activități care te ajută să-ți recapeți energia după o zi grea. Ce recomandă specialiștii
Activități care te ajută să-ți recapeți energia după o zi grea. Ce recomandă specialiștii
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Mai multe din people
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița
People

Nicole Kidman a avut prima apariție publică după ce s-a aflat de divorțul ei de Keith Urban.

+ Mai multe
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată
People

Carmen Grebenișan a devenit mamă și a adus pe lume un băiețel.

+ Mai multe
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: "Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că..."
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: "Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că..."
People

Raluca Bădulescu a vorbit despre dorința de a merge la Asia Express împreună cu fiul ei, Alex, în vârstă de 22 de ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC