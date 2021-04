Andreea Antonescu a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate: „Am urmat un tratament cu citostatice”

Andreea Antonescu, fosta concurentă de la Survivor România 2021, competiția televizată care se desfășoară în Republica Dominicană și e difuzată de Kanal D, a vorbit despre problemele sale de sănătate.

În cadrul competiției Survivor România 2021, Andreea Antonescu a făcut parte din echipa Faimoșilor. Vedeta a vorbit pentru fanatik.ro despre problemele sale de sănătate, pe care le are încă din copilărie, dar și despre cât de greu i-a fost pe parcursul emisiunii, date fiind condițiile pe care le-a întâmpinat acolo. „A fost dificil, am probleme legate de rinichi din copilărie, la doi ani am fost diagnosticată cu sindrom nefrotic și am urmat un tratament cu citostatice. Știam de această sensibilitate, însă reacțiile pe care eu le-am avut în Survivor România nu le-am mai trăit de foarte, foarte mulți ani.”

Artista a mărturisit că în ciuda problemelor sale de sănătate, nu s-a plâns în competiție și a vrut să demonstreze că este puternică. „M-am umflat la față, mă dureau rinichii, dar nu m-am plâns de acest lucru. Eu, din cauza tratamentului pe care l-am luat în copilărie, nu am mâncat sărat niciodată în viața mea. Acolo am avut niște reacții pe care nu mă așteptam să le am. Dar nu m-am plâns niciodată și am dat tot ceea ce puteam în această competiție”, a adăugat Andreea Antonescu pentru sursa menționată anterior.

În mod cert, experiența din Republica Dominicană a fost plină de provocări pentru Andreea Antonescu. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care consideră că a fost eliminată, mărturisind și că a primit din plin susținere din partea fanilor. „Pe motive sportive am fost eliminată, sunt convinsă de acest lucru. Fanii mei m-au susținut, am primit foarte multe mesaje de susținere, print screen-uri cu voturile transmise de către ei. Dar eliminarea a fost corectă, nici eu n-aș putea să militez într-o direcție care știu că mă depășește. Nu sunt genul de persoană care se îmbată cu apă rece”, a declarat Andreea Antonescu pentru fanatik.ro.

Eliminarea nu a fost o surpriză pentru Andreea Antonescu, iar vedeta a declarat înainte de a părăsi emisiunea că este bucuroasă de experiența trăită. „S-a încheiat aici, nu este nici o problemă. Mă bucur că tot ce am trăit până în acest moment m-a întărit… Sunt ușor tristă, aș spune, pentru că m-am simțit destul de bine, în ciuda unor discuții. Sunt super fericită că plec, pentru că îmi este enorm de dor de fetița mea. Nu aș putea purta pică nimănui”, a fost mesajul transmis de Andreea Antonescu, înainte de a părăsi Survivor România.

Foto: Instagram

