Lili Sandu a studiat nutriția, în urma unei probleme de sănătate

Lili Sandu a studiat nutriția și a povestit despre motivele care au îndreptat-o către aceste cursuri. Vedeta în vârstă de 41 de ani a fost invitată în podcast-ul găzduit de Lorena Buhnici, acolo unde a făcut declarații despre mai multe dintre lucrurile care o preocupă acum. Printre ele, Sandu a povestit și că, în urmă cu 10 ani, când viața ei profesională era foarte solicitantă și haotică, a avut o problemă de sănătate care a îndemnat-o să își reconsidere prioritățile și să aibă mai multă grijă de ea însăși.

Lili Sandu a studiat nutriția în urma descoperirii că suferă o dereglare hormonală. „Totul a început cu o problemă de sănătate. Atunci îți dai seama că trebuie să reglezi ceva la tine, începi să te documentezi și, ușor-ușor, începe să-ți placă. Să fie mai mult decât un hobby, să fie o pasiune. Asta s-a întâmplat cu mine”, a mărturisit aceasta. La acea vreme în vârstă de doar 30 de ani, Lili Sandu a aflat, în urma analizelor, că nu va putea să aibă copii, lucru care a convins-o să adopte un regim de viață mai disciplinat și mai sănătos.

„Înainte să plec din România (în Los Angeles), probabil din cauza stresului, din cauza nopților nedormite, concerte și așa mai departe, am avut o dereglare hormonală puternică. Analizele îmi arătau că eu nu voi mai putea face copii. Eram într-o premenopauză. Aveam până în 30 de ani, 29. Asta a coincis cu perioada în care eu am plecat. Los Angeles este kilometrul zero în ceea ce privește nutriția. Nu cred că există un loc atât de ofertant cum este el.”

Acolo Lili Sandu a studiat nutriția, beneficiind și de ajutorul unui medic care i-a recomandat o dietă vegană: „Am cunoscut un doctor care m-a pus pe o dietă vegană. Mi-a fost foarte greu, dar repet, acolo aveam ce să mănânc și gustos. Sunt supermarketuri întregi în care te servești cu totul vegan și gustos. Așa au început acele căutări. Mi-am dat seama că era ceva și la nivel psihologic, la nivel spiritual. Așa am început vindecarea”

Acum, actrița a mărturisit că dieta ei s-a diversificat, dar că încearcă în continuare să fie echilibrată și să facă alegeri sănătoase: „Nu am rămas vegană, după ce m-am întors în România mi-a fost foarte greu, dar cei 7 ani au fost stricți. Citeam orice etichetă apoi. (…) Am început încet. Am introdus ouă, brânză de capră, acum pot să spun că mănânc carne. Am mâncat carne în timpul sarcinii. Mi-aducea mama carne de la țară, curată. La început, în momentul în care ai o problemă de sănătate, trebuie un pic să faci militărie cu organismul pentru că îți dictează creierul: ‘Ce, nu-mi dai zahăr?’. Eu aveam și o dependență de zahăr. Dacă îmi cumpăram un tort, până nu îl mâncam…, nu exista să iau de două ori și după să mă opresc. Acum pot să-mi păstrez un echilibru.”

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro