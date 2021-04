Monica Bârlădeanu, dezvăluiri emoționante despre începutul carierei sale

Monica Bârlădeanu se numără acum printre cele mai apreciate actrițe. Ea o joacă pe Carla Dumitrache în serialul „Vlad” de la PRO TV.

Monica Bârlădeanu a mărturisit în cadrul unui interviu că a început să lucreze încă de la o vârstă fragedă, mai exact de la 16 ani, când s-a angajat ca ospătăriță la gară, în ciuda faptului că era minoră. „Am muncit de mică, la 16 ani eram ospătăriță la gară. Mi-am pus șosete în sutien, în loc de sâni, și l-am mințit pe patron că am 18 ani. A aflat după trei luni, când să mă plătească, că eram minoră. Dar deja câștigasem ceva din șpagă”, a povestit Monica Bârlădeanu, scrie Libertatea, care citează Unica.

Actrița a vorbit și despre experiența ei cu televiziunea, dezvăluind motivul pentru care a picat o probă. „Am dat prima dată o probă pentru rubrica Meteo, la Pro TV, și am picat. Mi-au zis că televiziunea nu e pentru mine că am gura strâmbă. Atunci am primit un telefon de la Radu Moraru să dau o probă pentru o emisiune nouă la B1 TV, post care tocmai se lansa. Când am dat proba eram praf. Nu știu nici acum cum de m-au vrut!”, a adăugat Monica Bârlădeanu.

Deși părinții săi își doreau ca ea să devină profesoară de religie, ea a urmat cursurile Facultății de Drept din Iași, iar ulterior s-a orientat către o carieră în actorie.

În trecut, Monica Bârlădeanu a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor. În ceea ce privește cariera de actriță, ea a jucat în mai multe filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci.

Foto: Instagram

