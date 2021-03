11 seriale SF care acum nu mai par chiar atât de departe de realitate

Nu e de mirare că în ultimul timp am încercat să evadăm cât de mult am putut în universul cinematografic – ce ar fi mai confortabil: să trăiești o criză mondială pe propria piele sau să o urmărești pe micul ecran? Deși de anul trecut am primit „șansa” de a le încerca pe amândouă, tot a doua variantă pare să ne mulțumească.

Mai ales creațiile science fiction s-au bucurat de o atenție sporită în ultimele luni, așa că iată 11 producții la care să apelezi cu încredere atunci când realitatea nu se dovedește a mai fi pe gustul tău.

Black Mirror

Probabil cel mai discutat serial de când a început pandemia – să recunoaștem, toți ne-am dorit măcar o dată ca 2020 să fi fost doar un alt episod din Black Mirror în care ne-am jucat cu puterea tehnologiei și a imaginației noastre. Însă n-a fost chiar așa.

Brave New World

Chiar și lumile aparent perfecte, unde toată lumea urmează reguli stricte pentru a menține pacea, liniștea și bunăstarea, ajung să fie puse la îndoială de noile generații – ce e și mai interesant este faptul că serialul se bazează pe un roman din 1932.

Continuum

Corporațiile par să fi pus stăpânire pe America de Nord în 2077; revoluționarii grupului Liber8 sunt hotărâți să îndrepte lucrurile întorcându-se în timp în 2012, însă din greșeală aduc cu ei și un ofițer care încearcă să îi saboteze la fiecare pas.

The Leftovers

Durerea și confuzia îi cuprind pe oameni după ce 2% din populație dispare în mod misterios, iar asta îi face să se arunce conștient sau nu în brațele cultelor religioase sau a doctrinelor radicale.

The Man in the High Castle

Cum ar fi fost dacă Germania și Japonia ar fi câștigat Al Doilea Război Mondial? Desigur, e un gând destul de înfricoșător, însă The Man in the High Castle explorează întocmai consecințele acestor scenarii care nu au avut loc cu adevărat, dar la care ne-a gândit cu siguranță măcar o dată.

See

După ce un virus ucide o bună parte a populației, restul celor ce i-au supraviețuit rămân orbi. La secole distanță, se nasc doi gemeni cu darul vederii – iar tatăl lor face tot posibilul ca să îi protejeze. Bonus: Jason Momoa joacă rolul tatălui.

The Walking Dead

Nu strică niciodată să mai aruncăm o privire clasicelor 10 sezoane de zombie-apocalypse pentru care serialul The Walking Dead a devenit atât de cunoscut – mai ales că Rick Grimes, personajul principal, se trezește din comă chiar în miezul acțiunii.

Westworld

În Westworld, oamenii au la dispoziție un întreg parc tematic unde să își încerce cele mai urâte fantezii, cu ajutorul unor gazde programate special; totuși, chiar gazdele ajung să se revolte, în mijlocul jocurilor de memorie și identitate.

The Society

Un fir narativ destul de simplu, în Connecticut – toți locuitorii unui oraș dispar, în afara unui grup de tineri care acum trebuie să învețe să se descurce doar cu ce au, rupți fiind de lumea exterioară.

The 100

Lumea a fost distrusă într-o apocalipsă nucleară, astfel că doar cei ce locuiau în stațiile spațiale supraviețuiesc fenomenului. Lucrurile devin însă interesante când mai mulți tineri delincvenți sunt trimiși înapoi pe Pământ cu speranța că vor repopula planeta.

The Handmaid’s Tale

Dacă nu ai văzut acest serial până acum, trebuie să îi dai o șansă – într-o societate teocratică, femeile ajung fie neveste, slujnice, cele din urmă fiind silite să aducă pe lume copiii stăpânilor lor. The Handmaid’s Tale rămâne o interesantă (și puțin terifiantă) abordare a luptei pentru drepturile femeilor.

Citește și:

Actori celebri care au avut parte de accidentări grave pe platourile de filmare

Text: Cristiana Daraban

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro