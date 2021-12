Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme se confruntă

Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Vedeta a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ce probleme de sănătate se confruntă și cum se simte în acest moment.

Anca Serea a postat și câteva imagini cu ea pe Instagram Stories, fotografii realizate chiar pe patul de spital și a ținut să își asigure fanii că acum se simte mult mai bine. Vedeta a dezvăluit că initial a crezut că a fost infectată cu COVID-19, însă testele efectuate la spital au ieșit negative.

„,Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, a scris Anca Serea pe rețelele sociale.

De asemenea, vedeta a mărturisit că analizele i-au ieșit în parametrii normali și alte investigații care i-au ieșit la fel, iar acum se află acasă alături de familie. Anca Serea a mărturisit că urmează să facă și alte analize, dar că după primele investigații, ar fi vorba mai degrabă de oboseala acumulată și burnout.

Anca Serea și Adrian Sînă au împlinit șase ani de căsătorie, iar cu această ocazie prezentatoarea i-a transmis un mesaj extrem de emoționant soțului ei pe Instagram.

„Fericiți până la adânci bătrâneți nu este un basm, este o opțiune”, spune un citat și este cât se poate de adevărat. Prea repede au trecut 6 ani, de când eu și cu Adrian ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu și am pornit împreună într-o frumoasă aventură. Căsătoria noastră a fost și continuă să rămână nu doar o relație de iubire, ci și de prietenie și de susținere. Deși suntem firi diferite, încercăm întotdeauna să ne înțelegem reciproc (uneori ne și iese), să comunicăm frumos, să găsim mereu câteva clipe de petrecut împreună și știm cu siguranță unul despre celălalt că ne completăm în gânduri și în sentimente. În plus, am reușit să construim o familie frumoasă, iar copiii nu doar ne leagă și mai puternic unul de celălalt, ci sunt cele mai mari binecuvântari din viețile noastre. Nu pot decât să îmi doresc și să ne doresc încă mulți ani la fel de buni împreună. La mulți ani, iubirea mea!”, a fost mesajul transmis de Anca Serea.

De asemenea, și Adrian Sînă a ținut să marcheze acest moment și a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram două fotografii de la nunta cu Anca Serea, alături de mesajul: „Aniversare fericită, iubirea mea.”

Anca Serea și soțul ei au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Prezentatoarea TV mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viață în 2010.

