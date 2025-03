Amalia Năstase a împlinit 49 de ani. Ce mesaje i-au transmis fiicele ei, Alessia și Emma

Pe 20 martie, Amalia Năstase a împlinit 49 de ani. Cu ocazia asta, fiicele ei, Alessia și Emma, i-au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

În ziua în care Amalia Năstase a împlinit 49 de ani, fiicele ei, Alessia și Emma, au surprins-o cu urări speciale pe care le-au publicat pe Instagram.

De asemenea, și Emma Năstase a avut un mesaj înduioșător pentru mama ei.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent, Amalia Năstase a făcut mărturisiri sincere despre felul în care se raportează la înaintarea în vârstă.

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani și au împreună două fete, pe Alessia și Emma. În anul 2010, au ales să divorțeze, după o căsnicie care a durat 7 ani. După separarea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Amalia Năstase a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Răzvan Vasilescu, și a mărturisit că el a fost cel care a planificat respectiva cununie civilă din Vegas.

„Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia”, a spus Amalia Năstase pentru cancan.ro.