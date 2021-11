Alexandra Ungureanu și-a făcut prima intervenție estetică

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din România. Cântăreața a vorbit întotdeauna cu sinceritate despre momentele dificile din viața ei, dar și despre cele fericite.

În trecut, Alexandra Ungureanu s-a confruntat cu acneea. Cântăreața a devenit mult mai atentă atunci când vine vorba de produsele destinate tenului.

Artista a apelat recent la medicii esteticieni după ce a văzut un detaliu care o deranja de ceva vreme și care a devenit accentuat, fiind vorba despre șanțurile nazolabiale, cele două linii care pornesc de la colțul nărilor până la colțul buzelor. Pentru Alexandra Ungureanu, a fost pentru prima dată când și-a făcut o intervenție estetică. „Moștenesc de la tatăl meu aceste linii mai pronunțate. Le am din adolescență, însă, odată cu trecerea timpului, au devenit din ce în ce mai adânci și au ajuns să mă deranjeze, în special atunci când lumina nu pică într-un mod foarte fericit pe fața mea. Eu nu am mai recurs la nicio intervenție estetică minim-invazivă până acum și mi-a fost teamă să fac acest pas. M-am informat, am căutat în domeniu medici despre care să fiu sigură că sunt foarte pregătiți în acest sens și care lucrează deosebit de fin. Țin foarte mult la naturalețe (…). Mi-a luat ceva timp până să mă decid, iar săptămâna aceasta am făcut marele pas”, a povestit Alexandra Ungureanu, după cum scrie Libertatea.

Alexandra Ungureanu și mama ei, Anca, au participat la competiția Asia Express – Drumul Împăraților, însă echipa formată din cele două a fost prima eliminată din sezonul 4 Asia Express.

„Asia Express este o experiență de care îți vine să fugi, însă în același timp îți vine să o îmbrățișezi și să o ții strâns în fiecare clipă. Aici trăiești cu tine, încercând să te descoperi prin niște situații limită în care nu ai mai fost pus niciodată. Și când simți că nu mai poți, mai poți… și încă mai poți. Rămâne regretul că nu pot să duc competiția mai departe, pentru că îmi dau seama că este irepetabilă. Dar asta este frumusețea, că am făcut parte dintr-un proiect unic de care o să îmi amintesc toată viața. Asta a fost Asia Express pentru mine, o experiență trăită cât pentru o mie de vieți în doar câteva zile”, a mărturisit emoționată Alexandra Ungureanu.

Foto: Instagram

