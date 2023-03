Alexandra Ungureanu, declarații neașteptate despre nunta ei: „La momentul potrivit”

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai discrete artiste din showbiz-ul românesc. Cântăreața a preferat să-și păstreze relațiile departe de lumina reflectoarelor și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre viața ei amoroasă.

Deși este rezervată când vine vorba de viața ei persoanală, Alexandra Ungureanu a făcut mărturisiri recent despre planurile ei de viitor. Se pare că artista ia în considerare să se căsătorească, dar și să devină mamă și e încrezătoare că în anul 2023 dorințele ei vor deveni realitate.

„Planurile astea nu se schimbă așa de pe o lună pe alta și iarăși nu se întâmplă când am pus eu ceasul. Nu e ca și cum pui alarma de dimineață la 6:15 și mă apuc de treabă. Astea se fac în anumite contexte, când oamenii potriviți se adună, când mai iau și decizii împreună. Nu pot să zic că l-am luat pe unul de mână, că eu am hotărât și pentru el să fac asta. Trebuie să se întâmple. Evident e un focus, e o situație care simt că o să se întâmple cât de curând, sunt ok cu asta, o să vă zic la momentul potrivit. O să fie bine. La sfârșitul anului cred că lucrurile vor sta foarte bine pentru mine. Am un presentiment că o să fie anul meu”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru WOWbiz.