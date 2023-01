Alexandra Ungureanu dezvăluie secretul siluetei sale. Ce dietă urmează artista: „Strică toate obiceiurile”

Alexandra Ungureanu a dezvăluit că se confruntă cu câteva kilograme în plus care nu îi dau pace, motiv pentru care încearcă să urmeze un regim potrivit. Cu toate acestea, dieta este cu atât mai dificilă întrucât programul nu îi permite ore regulate de mese și nici de somn.

Alexandra Ungureanu, despre dieta pe care o urmează

Fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!” a dezvăluit că are în plan să scape de câteva kilograme în perioada următoare, însă nu are suficient timp pentru a ajunge și la sala de sport. Astfel, vedeta a dezvăluit că încearcă să urmeze un regim cât mai echilibrat, având în vedere programul haotic pe care îl are. Într-un interviu pentru revista Viva!, Alexandra Ungureanu a vorbit despre secretele pe care le urmează când vine vorba despre siluetă.

„Acum sunt într-un punct în care nu sunt mulțumită de cum arăt. Mai rămâne să mai slăbesc șase-șapte kilograme. Nu e nici foarte mult, nici puțin, dar e cât să am un stress permanent. Și recunosc că mi-e destul de greu să țin un regim foarte strict, în momentul în care sunt foarte obosită. Pentru că programul este haotic. De obicei, nu prea poți să-ți aranjezi ore de mese, în care să poți să mănânci corect. Și, din păcate, cel mai dăunător lucru, care nu se întâmpla până acum câțiva ani, este acest mâncat seara. Care strică toate obiceiurile bune de peste zi. Eu nu mănânc prostii, dar mănânc alte lucruri…„, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru viva.ro.

Astfel, Alexandra Ungureanu a oferit câteva exemple de alimente pe care le consumă. Deși a recunoscut că nu urmează o dietă strictă și mai face mici abateri, artista încearcă să păstreze un echilibru. Prin urmare, cântăreața nu este o împătimită a prăjiturilor, însă obișnuiește să mănânce multe fructe sau nuci crude, bogate în calorii.

De asemenea, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că se confruntă și cu probleme cu somnul, în special în ultimele luni.

„Eu nu mănânc prăjituri, dar faptul că mănânc nuci crude, foarte calorice… nu mănânc hamburgeri, consum fructe. Ele au zahăr, la un moment dat, la fiecare decadă, trebuie să scazi cu o treime din porția pe care o mănânci, pentru că organismul se schimbă. Deci, complicat. Și am foarte puțin timp din păcate pentru sport, din cauza plecărilor. Plus somnul meu din ultimele două luni, cred că are o medie de cinci ore pe noapte. Care nu știu dacă e ideală pentru a face și mișcare cu eficiență„, a spus vedeta.

