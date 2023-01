Ce se va întâmpla cu faimoasa proprietate Graceland după decesul Lisei Marie Presley

Celebra proprietate Graceland va ajunge la cele trei fiice ale Lisei Marie Presley, așa cum și-a dorit aceasta. După decesul ei brusc și tragic de săptămâna trecută, fanii s-au întrebat cine va moșteni faimoasa proprietate a tatălui ei, Elvis Presley.

Proprietatea din Memphis, Tennessee, care se află într-un fond fiduciar, va fi în beneficiul lui Riley Keough, în vârstă de 33 de ani, și al gemenelor Harper și Finley Lockwood, în vârstă de 14 ani, a confirmat luni un reprezentant al Graceland pentru People. Nu numai că Lisa Marie a crescut în acea casă, dar este și locul unde Elvis a murit în 1977, la vârsta de 42 de ani, când fiica sa avea 9 ani.

Fiicele Lisei Marie Presley vor moșteni celebrul Graceland

Graceland i-a fost lăsată Lisei Marie, singurul copil al starului Rock and Roll, ca parte a moștenirii sale, într-un trust care s-a dizolvat la împlinirea a 25 de ani în 1993, moment în care a devenit singura proprietară. Cu toate acestea, pentru a continua gestionarea cu succes a averii, Lisa Marie a ales să formeze un nou trust, The Elvis Presley Trust, împreună cu mama ei, Priscilla Presley, în vârstă de 77 de ani, și cu National Bank of Commerce.

De-a lungul anilor, administratorii au decis să deschidă Graceland pentru public prin intermediul unei varietăți de tururi și cazări. Elvis a cumpărat casa în 1957 pentru 100.000 de dolari. În 2020, Rolling Stone a raportat că valoarea sa estimată este de până la 500 de milioane de dolari. Lisa Marie a ținut neapărat ca proprietatea să rămână în familie.

„Graceland mi-a fost dăruită și va fi întotdeauna a mea. Și apoi a fost transmisă copiilor mei. Nu va fi vândută niciodată”, a insistat ea în 2013.

Luni, familia Presley a anunțat că va organiza o slujbă publică de comemorare a cântăreței pe peluza din fața Graceland, pe 22 ianuarie, la ora 9.00. Reprezentanții familiei au declarat anterior pentru Page Six că Lisa Marie va fi înmormântată acolo alături de tatăl și fiul ei, Benjamin Keough, care a murit prin sinucidere în iulie 2020, la vârsta de 27 de ani.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro