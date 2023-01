Andreea Bălan, dezvăluiri despre participarea sa în show-ul „America Express”: „Ei au insistat mai multe sezoane”

Andreea Bălan este una dintre participantele acestui sezon America Express, care luptă alături de coechipiera ei, Andreea Antonescu, pentru fiecare amuletă. Artista a acceptat provocarea cu toată încrederea și a oferit detalii despre experiența sa în cadrul show-ului de la Antena 1.

Cântăreața și colega ei de trupă, Andreea Antonescu, au făcut față cu succes provocărilor din America, deși au recunoscut că toată experiența a fost mai dificilă decât se așteptau. Andreea Bălan a vorbit deschis despre participarea sa în emisiune și ce anume a determinat-o să accepte propunerea.

Deși a primit această propunere și în sezoanele anterioare, Andreea Bălan a declarat că nu se simțea suficient de pregătită. După ce a trecut printr-o perioadă dificilă și agitată, cântăreața s-a concentrat mai mult pe viața emoțională și pe partea spirituală. În urma experienței sale din America Express, vedeta a povestit că a avut parte de momente revelatorii.

„A fost o experiență revelatorie, foarte, foarte interesantă. Ei au insistat în mai multe sezoane să merg doar că eu, psihic, nu eram pregătită. Mi se părea foarte greu, doar în acest an am fost pregătită și pentru că am luat-o pe o parte spirituală și pe o parte de autocunoaștere mult mai profundă și am zis că dacă accept și dacă fac față înseamnă că e ultima treaptă de temelie pentru transformarea mea, pentru că acolo nu mai ești brandul de aici. Ești omul fără bani, fără nimic și te bazezi pe ajutorul oamenilor. Noi aici pentru că facem ceea ce facem, uităm să mai fim umili și acolo trebuie să fii recunoscător.”, a declarat Andreea Bălan în podcastul Vin de-o poveste, găzduit de Radu Țibulcă.