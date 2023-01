Celebritățile de la Hollywood aduc un omagiu pentru Lisa Marie Presley: „Te voi revedea”

Moartea fiicei lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a fost un șoc pentru toată lumea. Vedeta s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, la spital, după ce a intrat în „stop cardiac total” la locuința sa din Calabasas. Lisa Marie este plânsă atât de fanii familiei, cât și de prietenii apropiați și foștii parteneri.

Mai multe vedete, printre care John Travolta , Leah Remini, Pink sau LeAnn Rimes au transmis mesaje emoționante și pline de durere pentru regretata vedetă. Devastați de deces, vedetele de la Hollywood i-au adus un omagiu pe rețelele de socializare.

Actrița Leah Remini are „inima frântă” din cauza pierderii prietenei sale:

Im heartbroken over the passing of Lisa Marie Presley.

Lisa did not have an easy life, as some might think.

May she be at peace, resting with her son and father now.

Her mom Priscilla and her three daughters, Riley, Finley, and Harper, are in my prayers. pic.twitter.com/7Sb0DFjbZH

— Leah Remini (@LeahRemini) January 13, 2023