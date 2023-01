Alexandra Ungureanu, declarații inedite despre partenerul ei, DJ Gojira: „Nu mai pot să mă implic 100%”

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai discrete artiste și vedete din showbiz-ul românesc. Cântăreața a preferat să-și păstreze relațiile departe de lumina reflectoarelor și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre viața ei amoroasă.

Recent, Alexandra Ungureanu a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de un bărbat celebru. Cântăreața a fost fotografiată de paparazzi într-un mall din București în timp ce se plimbă și se sărută cu DJ Gojira, pe numele său real George Dorin Andreescu, care este producător muzical, DJ și moderatorul podcast-ului „Aproximativ discuții”, produs și găzduit de canalul de YouTube Happyfish. Vezi AICI imaginile cu Alexandra Ungureanu și DJ Gojira.

Alexandra Ungureanu a vorbit acum pentru prima dată despre relația cu partenerul ei, DJ Gojira, declarând că se simte fericită și împlinită.

Artista a recunoscut că se așteaptă ca bărbatul de lângă ea să o susțină și să o înțeleagă, ea fiind foarte concentrată pe cariera profesională.

„Da, sunt greu de cucerit, cu atât mai mult cu cât, cumva, am mai renunțat de ideea aceasta… Nici acum nu pot să zic că ‘gata, s-au legat toate’. Eu am, în ceea ce fac, o doză foarte mare de independență. Și în momentul în care sunt foarte focusată pe un proiect, recunosc că dau mult mai puțin în partea cealaltă, personală. Și acum chiar ține de cel de lângă mine să înțeleagă, să mă poată susține, chiar și în momentul în care nu cer sfaturi, nu mă consult sau nu vorbesc despre ceea ce se întâmplă”, a declarat artista.

Alexandra Ungureanu a mai precizat că stilul de viață o determină să nu se mai implice total într-o relație, ea ținând foarte mult la statutul de femeie independentă.

„Nu mai pot să mă implic 100% într-o relație. Stilul meu de viață este puternic afectat de activitatea mea. Așa că rămâne de văzut cum o să fie. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să fac sacrificii pentru o relație care promite. Dar, în același timp, țin foarte mult și la independența mea și la obiceiurile pe care le am. Și, în continuare, stilul meu de viață reprezintă cariera cu tot ce presupune ea. Care, se pare, că o să fie până la pensie, dar nu avem încotro, nu e nimic ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Alexandra Ungureanu se bucură de celebritate și de proiectele în care este implicată. Câștigătoarea Bravo, ai stil! Celebrities își ia fanii prin surprindere cu fiecare apariție, iar de ceva timp este gazda unei emisiuni unde sunt invitați artiști, numită „Duet cu Alexandra.” Cu toate că viața profesională merge de minune, vedeta a mărturisit că speră ca 2023 să vină cu schimbări majore pe plan personal.

„Pe plan personal sunt într-o etapă bună cu mine. În ultimul timp a fost despre descoperirea mea, pentru că eu ani de zile m-am identificat cu artistul și cumva m-am întrebat ce am eu de oferit dincolo de artist. Am o părere bună despre mine, sunt un om care are ce oferi și în plan personal, deși muzica colorează într-un mod fericit felul meu de a fi și cred că își pun amprenta și asupra relației cu partenerul. Nu știu dacă îmi doresc să mă mărit, dar îmi doresc să fac pași spre o viață în doi cât mai repede, un copil dacă va fi posibil, e momentul în care nu zic nu. Sper să fiu în formă, să fiu sănătoasă e cel mai important. O să încep anul în forță cu sală, power. Mă ocup de mine, trebuie, că atunci când te afunzi foarte mult în muncă și ai niște chestii de bifat, uneori te mai lași pe locul doi. Deci vreau să încep anul cu accent pe mine, pe trupul meu.”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.