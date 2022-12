Alexandra Ungureanu, dezvăluiri despre problemele de sănătate. Cum i-a fost afectată cariera artistei

Alexandra Ungureanu este printre cele mai apreciate artiste din România, care obișnuiește să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și se concentrează mai mult pe cariera ei. Cu toate acestea, cântăreața a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate cauzate de greșelile făcute în copilărie, iar acum suportă consecințele.

Câștigătoarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities!” a declarat că acum este într-o perioadă de tratament, motiv pentru care și-a plănuit ca începutul anului să îl dedice tratamentului. Alexandra Ungureanu a precizat că se confruntă cu dureri de spate din cauza posturii incorecte din copilărie.

Cântăreața a mărturisit că suferă de scolioză, dar și de cifoză și va trebui să înceapă tratamentul, de curând. Artista în vârstă de 40 de ani a povestit că petrecea foarte mult timp la birou când era copil, dedicând ore în șir studiului. Astfel, postura incorectă și orele petrecute pe scaun i-au adus dureri lombare și probleme cu spatele.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasă la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele. Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă te dor toate! Din ianuarie, vreau să am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate” , a declarat Alexandra Ungureanu pentru Click!.

Dincolo de problemele cauzate de durerile de spate, Alexandra Ungureanu a precizat că se confruntă și cu kilogramele în plus.

„Acum, am probleme mari cu silueta. În ultimii doi ani, am pus pe mine. Am pus vreo 7 kilograme. Am pus întâi câte două, am zis că nu contează, ce mare lucru! Apoi am mai pus două și încă două, până ce treaba a devenit serioasă. Am zile când, din cauza oboselii, mi-e poftă de dulce. Și uite că după o vârstă nu prea mai e ca înainte, când le dădeai jos imediat. Acum, se simt kilogramele. Se simte orice bucățică de ciocolată. E jale, ce să mai!”, a adăugat Alexandra Ungureanu pentru sursa menționată anterior.