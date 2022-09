EXCLUSIV: Alexandra Ungureanu, pregătită pentru noi schimbări în carieră: „Caut o nouă direcție”

Alexandra Ungureanu, câștigătoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, a oferit o adevărată lecție de modă la gala ELLE New Media Awards 2022 , evenimentul care a premiat cele mai influente personalități din mediul online. Artista a îmbrăcat o ținută semnată de Arsene Lucian Alexandru și s-a bucurat de atmosferă alături de nume mari din showbiz.

Alexandra Ungureanu a vorbit pentru ELLE România despre activitatea sa din social media și ce îi place să transmită comunității sale. Artista se bucură de aprecierea a zeci de mii de fani și este tot timpul deschisă către trenduri noi. Cu toate acestea, cântăreața a dezvăluit că cel mai de preț lucru pe care și-l dorește să îl transmită este emoția.

În ceea ce privește planurile de viitor, Alexandra Ungureanu ne-a dezvăluit că a avut parte de o revelație, după ce s-a întors pe scenă. După o perioadă în care concertele au fost restrânse, vedeta s-a bucurat din plin să fie, din nou, în fața a mii de fani. Ba mai mult, cântăreața a spus că este în căutarea unei noi direcții muzicale, având în vedere schimbările care au avut loc în ultima perioadă.

„Muzica rămâne. Am avut o revelație vara asta pentru că a fost primul an de după pandemie în care am cântat destul de mult și, în afară de lucrurile pe care le fac din punct de vedere muzical în emisiunea mea, „Duet cu Alexandra”, de pe YouTube, cumva am avut senzația la un moment dat că am pierdut bucuria asta a scenei sau credeam că a trecut prea mult timp încât să mai am emoția aia. Dar am avut o serie de concerte acustice superbe. Dincolo de asta, muzical, e o perioadă de căutări pentru că piața s-a schimbat foarte mult și simt că sunt aproape să-mi găsesc vocea aceea care a convins oamenii. Acum caut o nouă direcție muzicală. Bineînțeles, nu o să reinventez roata, dar ceva care să vorbească despre mine în contextul actual.”