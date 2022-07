Alexandra Stan și-a arătat cu mândrie vergeturile: „Să ne rezolvăm traumele”

Alexandra Stan nu a ezitat să-și arate cu mândrie vergeturile, după declarațiile jignitoare, sexiste și misogine făcute de George Buhnici la adresa corpurilor femeilor.

Într-o serie de fotografii fără filtre postate pe contul personal de Instagram, Alexandra Stan și-a expus vergeturile și celulita. Imaginile publicate de artistă au fost însoțite de mesajul: „Și eu am vergeturi și celulită și le iubesc.” Cântăreața și-a dorit să le arate persoanelor care o urmăresc faptul că atât vergeturile, cât și celulita sunt firești și sunt parte dintr-un proces normal prin care trec corpurile noastre.

Cu ocazia asta, Alexandra Stan a făcut și câteva confesiuni, recunoscând faptul că își editează fotografiile destul de des.

„Nu am mai fost la sală de foarte mult timp. Nu sunt mândră de asta, dar nici nu mă judec prea aspru pentru asta. Și nimeni nu ar trebui să se agreseze emoțional sau psihologic pentru asta. În același timp, da, e foarte important să facem sport. Eu mă resimt dacă nu fac o perioadă mai lungă. Așa că hai să mergem la sală sau să facem sport acasă, în parc, etc! Și să mâncăm sănătos! Și să ne rezolvăm traumele! Hai să fim sănătoși! Și da, îmi editez pozele foarte des! Recunosc că îmi place să mă amăgesc cu imaginea mea „perfectă” , a fost mesajul transmis de Alexandra Stan pe Instagram.

George Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Declarațiile fostului prezentator de la PRO TV au făcut înconjurul Internetului românesc și au stârnit o mulțime de dezbateri și reacții în mediul online.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a spus George Buhnici pentru Antena Stars.