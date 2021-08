Alex Rodriguez s-a pozat lângă mașina pe care i-o făcuse cadou fostei sale logodnice, Jennifer Lopez

Dacă Bennifer 2.0 își ține fanii ocupați cu fiecare apariție presărată cu ipostaze romantice, nici Alex Rodriguez nu se lasă mai prejos în a demonstra că e „single și se distrează” – recent, el s-a pozat chiar lângă mașina de mii de dolari pe care i-o făcuse cadou lui Jennifer Lopez în 2019.

Într-un costum de culoare crem asortat cu o cămașă albă clasică și o cravată olive, Alex stă chiar pe marginea Porsche-ului cu pricina, pe care fanii l-au recunoscut imediat. „Sunt foarte modest”, a adăugat A-Rod în descrierea fotografiei. „Se pare că J.Lo nu te-a părăsit doar pe tine ci ți-a lăsat și mașina”, au glumit mai mulți dintre urmăritori în comentarii. „Nu a păstrat fata, dar s-a ales cu mașina”, au continuat și alții.

Odată cu aniversarea de 50 de ani, faimoasa cântăreață ar fi primit în dar de la logodnicul său de la acel moment, Rodriguez, un Porsche 911 GTS roșu în valoare de $146,000. Potrivit Page Six și E! News, J.Lo ar fi ieșit chiar la o mică plimbare cu bijuteria sport, înainte ca ea și Rodriguez să meargă la o petrecere luxoasă în Miami – dovadă rămân chiar fotografiile postate de Jennifer pe Instagram, lângă mașină.

E posibil ca Alex Rodriguez să fi profitat de ocazie acum că Jennifer Lopez nu îi mai vede postările – weekendul trecut, cântăreața a șters de pe contul său de Instagram toate fotografiile în care apărea alături de el, iar apoi i-a dat și unfollow. Fanii, bineînțeles, nu au întârziat să observe și să comenteze acest eveniment care s-a dovedit a fi mai mult decât pe placul lor.

Imediat după ce Lopez și Rodriguez și-au anunțat public despărțirea, s-a tot zvonit că Jennifer s-ar fi întors în brațele unui alt fost logodnic, și anume actorul Ben Affleck, în vârstă de 49 de ani. Odată cu aniversarea de 52 de ani de luna trecută, artista și-a anunțat oficial fanii că a reluat relația cu Affleck, prin intermediul unei imagini care îi arată sărutându-se. Surse din anturajul celor doi declară că aceștia își iau cât se poate de în serios relația și că nu exclud să facă foarte curând planuri de căsătorie.

Săptămâna aceasta, Ben și Jennifer au fost surprinși sărutându-se pasional chiar în fața casei actorului, înainte ca Lopez să plece – presa speculează că cei doi ar fi petrecut întreaga zi împreună, sărbătorind cu întârziere ziua lui Affleck. Cuplul pare să petreacă din ce în ce mai mult timp și cu copiii, mergând frecvent în familie la cină – ba chiar se zvonește că Jennifer Lopez le-ar fi făcut cadou fiicelor lui Ben din căsătoria anterioară cu Garner mai multe bijuterii, relatează Page Six.

În tot acest timp, Alex Rodriguez pare să se bucure din plin de viața în stil single, plecând în croaziere în St. Tropez, Monaco, Spania și Italia alături de reportera Melanie Collins și apropiați de-ai lor. O altă sursă a afirmat pentru Page Six că Rodriguez este „single și se distrează”, el și Collins fiind doar „amici”, în ciuda zvonurilor cum că cei doi ar forma un cuplu.

„Orice mi s-a întâmplat în ultimul an, sunt recunoscător pentru tot”, le-a mai spus el și celor de la ET. „Am trăit 5 ani o viață și o relație incredibilă, și de asemenea cu fiicele mele, am învățat atât de multe.”

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

