Drew Barrymore, apariție inedită în costum de baie după ce a slăbit considerabil

După ani buni în care s-a confruntat cu fluctuații de greutate, Drew Barrymore pare să fie fericită cu modul în care arată. Actrița a declarat că a slăbit peste 10 kilograme în ultima vreme și a vrut să le arate și fanilor transformarea ei.

Actrița în vârstă de 46 de ani a postat pe contul ei de Instagram o imagine în care apare îmbrăcată într-un costum de baie galben, având pe cap o cască de baie decorată cu numeroase flori colorate. Fanii au copleșit-o cu mesaje prin care o felicitau pentru felul în care arată, punând în evidență și faptul că vedeta a ales un machiaj natural pentru această imagine și nu a recurs, ca multe alte celebrități, la modificări ale fotografiilor pe care le postează pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Drew Barrymore a vorbit deschis despre antrenamentele fizice pe care le-a făcut alături de antrenorul ei, Marnie Alton, pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Greutatea mea corporală oscilează. Caruselul în care se află corpul meu este problematic, însă este o călătorie frumoasă. Am făcut doi copii. Singurul și cel mai important scop al meu pe această planetă este să fiu lângă ei și pentru ei. Este un adevărat miracol că am reușit să am aceste două fetite. Așa că, orice se întâmplă după cu corpul meu, ei bine, asta este”, a declarat Drew Barrymore.

„Au existat momente în care am stat în garderoba mea și pur și simplu plângeam. Uram că trebuie să mă îmbrac. Nu mă simțeam deloc bine. A fost nevoie de foarte multe lucruri pentru ca eu să arăt decent. A trebuit să mănânc numai lucrurile potrivite și să fac sport foarte mult. Așa că nu vă lăsați păcăliți de ceea vedeți când femeile ajung slabe imediat după ce au avut un copil”, spune actrița.

„Nu vă comparați cu revistele sau cu ce vedeți pe covorul roșu. Dacă arăt decent în orice ținută pe care am purtat-o de când am născut cei doi copii, este pentru că m-am cățărat pe tot drumul până acolo, Și tu poți face asta. Totuși, este greu să păstrezi o greutate decentă și îți lipsesc unele bucurii precum mâncarea. Însă nu și acum. Acum am găsit acel B important numit Balanță„, a mai precizat ea.

Foto: Instagram

